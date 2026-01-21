竹市推「義消健檢135」守護英雄健康 每人每年補助3500元

竹市推「義消健檢135」守護英雄健康，市府宣布每人每年補助3500元上路。（記者蔡彰盛攝）

新竹市政府為照顧長期投入救災與防災工作的義勇消防人員，今舉辦「義消健檢135」健康檢查補助政策發表會，市長高虹安宣布提供竹市約500名救災義消及宣導義消每人每年3500元健康檢查補助，強化義消健康照護，保障長期出入火場、吸入濃煙與有害氣體可能造成的職業傷害風險。

高虹安表示，義消夥伴長年站在救災第一線，是守護城市安全的重要力量，因此市府有責任也有義務，為守護城市無名英雄們的健康多做一分保障。近年來肺部疾病有年輕化的趨勢，透過制度化的健檢補助，讓義消能夠定期掌握身體狀況，及早發現、及早醫療，要有健康的身體，才能安心投入救災工作。發表會中高虹安代表市府頒發感謝狀，感謝南門醫院及祐民醫院對義消健康照護的全力支持，攜手市府共同守護義消夥伴的身心健康。

請繼續往下閱讀...

消防局長李世恭說，除提供補助經費外，也主動媒合醫療院所，推出優於一般健檢的專屬方案。其中，新竹南門醫院特別加碼提供肺部及腰椎X光檢查，針對火場吸入風險及骨質疏鬆強化檢測；中壢祐民醫院附設「慧健康」高階健檢中心，更加碼提供肺部及心臟斷層掃描CT檢查，能有效檢視微小肺部病變與心臟異常，整體健檢方案市價超過1萬5000元，卻同樣以3500元優惠價回饋義消，極具實質效益。

市府表示，「義消健檢135」補助政策自即日起開跑，符合資格的義消人員即可依規定申請使用。為了照顧義消夥伴們，市府在各項義消裝備上也做了很多的提升，像是為義消人員進行個人救災消防衣帽鞋等裝備的汰新、也將協勤津貼費由80元提升至100元，未來也將持續傾聽第一線需求，透過更多具體政策與資源投入，讓義消在守護市民的同時，也能被城市好好守護。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法