挺憲派議員喊「切割郭信良」 陳亭妃：很多民進黨人也有官司

台南市民進黨團向立委陳亭妃祭出「2026民進黨勝選共同聲明」，最終未達成共同協議。（資料照）

民進黨立委陳亭妃與林俊憲的台南市長初選落幕，多位「挺憲」台南市議員祭出2026民進黨勝選共同聲明，包括要求陳亭妃切割台南市前議長、現任議員郭信良，但陳並未簽署。陳亭妃今（21日）強調，她始終堅持「單標」而非「雙標」，若要以官司做為切割標準，恐怕要切割很多民進黨人。

陳亭妃昨天前往台南市議會拜會議長邱莉莉，共有超過20位挺林俊憲的議員出席，「3點協議保證」包括秉持民進黨創黨40週年，謹記「清廉、勤政、愛鄉土」的精神，堅決要求與郭信良的關係做明確切割；第二、不得輔選國民黨籍、其他黨籍及曾批判攻擊本黨之無黨籍議員候選人；第三、大選後正、副議長選舉須尊重黨團自主，支持黨團推出之正、副議長候選人。

請繼續往下閱讀...

對此，陳亭妃今天接受網路節目《齊有此理》主持人王時齊專訪時坦言，她認為初選過後，部分同志在心態調整上需要抒發，因此正面看待並予以尊重。

陳亭妃說，若非堅持「清廉、勤政、愛鄉土」的初衷，今天不會站在這裡；且在初選過程中，即便遭受攻擊也從未回擊，絕不黨內互打，避免成為國民黨的提款機，因此始終維持「單標」而非「雙標」，拒絕以批評回應批評。

王時齊詢及，協議要求切割郭信良等內容。陳亭妃回應，郭信良是自己選區安南區的議員，一直是地方的支持力道，每個人能走到今天，不可能沒有很多人的支持，若此時要求切割，政治溫度與情感在哪裡？郭信良在此次初選中並未參與其團隊，所有行程規劃皆由她親自處理。

陳亭妃進一步質疑，若是因為「清廉、勤政、愛鄉土」，或是以「官司」作為切割標準，民進黨裡也有很多人涉入官司，「那我是不是要跟民進黨裡面很多人也切割？」

民進黨立委陳亭妃。（資料照）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法