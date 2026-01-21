國台辦稱5千億美元是「倚外謀獨」政治獻金 立委批誤導：中共就是眼紅

中國國台辦今日指控，台美關稅談判「5000億美元的巨額投資」，大約是台灣外匯存底的80%，相當於讓每一個台灣民眾拿出68萬元新台幣，為民進黨當局交「倚外謀獨」的政治獻金。（翻攝直播）

中國國台辦今日指控，台美關稅談判「5000億美元的巨額投資」，大約是台灣外匯存底的80%，相當於讓每1個台灣民眾拿出68萬元新台幣，為民進黨當局交「倚外謀獨」的政治獻金。立委痛批，不要刻意誤導講成5000億美元！中共就是眼紅，恨不得台灣在關稅談判有更差的結果。

政院昨日舉行記者會說明台美關稅談判結果，行政院長卓榮泰強調，企業自主投資2500億美元，以及國家提供的2500億美元信保是分開的，希望媒體、政治評論員不要再寫成5000億美元。

請繼續往下閱讀...

不過，國台辦今日再度宣傳赴美投資是「5000億美元」，彭慶恩聲稱，所謂台美貿易談判，實質是美國以關稅為大棒極限施壓，脅迫台灣大幅增加對美投資，企圖掏空台灣優勢產業。他形容 ，所謂達成的共識，不過是1張民進黨當局出賣台灣民眾福祉和產業發展利益的「賣身券」，是1份在經濟欺凌面前卑躬屈膝的「投降書」。

彭慶恩指稱，下一步台灣將承擔「5000億美元的巨額投資承諾」，面臨將40%的半導體供應鏈轉移至美國的巨大風險，換取的不過是對等關稅稅率下調至15%。半導體產能如果轉移到美國，台灣核心產業優勢將淪然無存，「科技島」將淪為「空心島」。

他最後表示，美台關稅談判的結果，充分證明台獨是絕路，外人靠不住。如果沒有「強國」作為後盾，台灣只能淪為外在勢力眼中的肥肉，成為任人宰割的羔羊。

對此，民進黨立委賴瑞隆受訪表示，台美關稅談判裡面，2500億美元是信用保證，這個已經講得很清楚了，中共不要刻意相加講成5000億元。台灣這次的對等關稅談判是有史以來談得最好的1次，應該給予談判團隊最好的肯定，要對台灣產業更有信心。

賴瑞隆批評，中共其實就是眼紅，恨不得台灣有更差的結果，這次對等關稅談判有很好的結果，國台辦就是酸言酸語，這種態度不是1個大國應該有的，呼籲中共應該改變對台灣不友善的態度，不然只會讓台灣人民更看清中共政權就是1個惡霸而已。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法