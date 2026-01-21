與何欣純民調拉近到個位數？ 楊瓊瓔掃街吐心聲

近日傳出綠營內參民調她與江啟臣兩人，皆與何欣純差距縮小，楊瓊瓔今天表示，他與江有什麼之爭，、任何民調都值得參考。（記者蔡淑媛攝）

國民黨台中市長提名人選遲遲未定，立委楊瓊瓔、江啟臣「姊弟爭」協調破局，近日傳出綠營內參民調何欣純與江啟臣差距縮小到個位數，若與楊瓊瓔對比，兩人差距更落在誤差範圍內，對此，楊瓊瓔今天表示，「沒有什麼之爭，我們姊弟原本就很好」、「任何民調都值得參考。」

另對於國民黨黨主席鄭麗文19日曾指若協調不成，將依黨內機制辦理初選；至於楊瓊瓔是否參選，鄭麗文直言「這是她的權利，黨中央沒有理由勸退」，是否鄭已有特定人選？楊瓊瓔說，國民黨是民主政黨，主席說的是民主精神，對於誰是屬意人選，她則無辦法回答這個問題，一切依黨的提名辦法。

楊瓊瓔今天到東區建國市場掃街尋求支持，被媒體詢問，國民黨遲遲未定江啟臣還是她為提名市長人選，近日綠營內參民調已與民進黨市長參選何欣純差距縮小，楊強調，每個民調都值得尊重，她與江啟臣都會好好爭取台中最大的勝利。

何時第二次與江啟臣再協調，楊瓊瓔說，就等黨中央通知，一定全力配合，至於初選以徵召、內參民調或是全民調等形式，她則回應，沒有設定任何方向，一切依照黨中央的提名機制，現在正在協調中，也沒有設定任何時間點，她抱以開放的態度，尊重黨中央。

楊瓊瓔今天接連走訪台中果菜批發市場及東區建國市場，逐攤向攤商、行口懇託拜票，台中果菜運銷公司董事長林國永、台中市青果商業同業公會理事長王耀寬率理監事、建國市場自治會長蔡官典等10多位市場代表陪同掃街，沿途不少支持者比出大拇指高喊加油，攤商也熱情送上菜頭、青蒜與包子，象徵「好彩頭」、「包中」與「當選」，氣氛熱絡。

楊瓊瓔到東區建國市場爭取支持，攤商送上好彩頭等幸運物。（記者蔡淑媛攝）

楊瓊瓔到建國市場尋求題名支持，與攤商工作人一起蹲地處理捻豆莢纖維。（記者蔡淑媛攝）

