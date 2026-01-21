為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    陳佩琪自爆偷看柯文哲電腦洩個資 四叉貓：還好柯沒選上總統

    2026/01/21 14:49 即時新聞／綜合報導
    柯文哲妻子陳佩琪。（資料照）

    民眾黨前主席柯文哲妻子陳佩琪昨日（20日）在臉書發文，附上2024年的搜索票照片，露出廉政署承辦人簽收的筆跡及手機號碼引發爭議，陳佩琪今日自爆她趁柯文哲出門，躡手躡腳去書房偷看他電腦而來。對此，網紅四叉貓表示，天啊，還好柯文哲沒選上總統，妳只能當個第三夫人，不然妳一定整天公布國家機密把台灣給害慘。

    陳佩琪今日在臉書發文表示：「那張搜索票是怎麼來的？ 啊！不就說過很多次了，發臉書要趁老公出門時，他出門了，就躡手躡腳『蛇』進去書房偷看他電腦。」陳佩琪還強調，她不是要去偷看柯文哲的「Women夾」，「我過去是從沒檢查老公電腦的習慣」，只是最近看柯文哲檔案太多了，一個人看不完，柯文哲也和她說過，起訴了、辯論庭也開完了，可以隨便她看了。

    四叉貓在臉書PO文表示，陳佩琪妳夠了吧！所以妳跑去偷看柯文哲的電腦，然後把不能公開的個資貼上妳的臉書？妳老公讓妳看，不代表可以讓妳公開出來耶！天啊，還好柯文哲沒選上總統，妳只能當個第三夫人，不然妳一定整天公布國家機密把台灣給害慘。

