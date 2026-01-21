藍營誰選彰縣長？原傳謝典霖與姊拚連任議長、立委 謝衣鳯今稱爭取縣長

上週傳出謝典霖參選縣議員尋求連任縣議長，胞姊立委謝衣鳯仍參選下屆立法委員，但謝衣鳯今表明「已經說得清楚，會爭取參選下屆彰化縣長。」（翻攝謝衣鳯臉書及資料照）

彰化縣藍營究竟由誰出馬選縣長？上週傳出謝典霖參選縣議員尋求連任縣議長，胞姊立委謝衣鳯仍參選下屆立法委員，但謝衣鳯今表明「已經說得清楚，會爭取參選下屆彰化縣長。」

立法委員謝衣鳯在上個月28日表態爭取國民黨提名參選下屆彰化縣長，打亂謝家的佈局，一度傳出她的胞弟縣議長謝典霖也有意問鼎縣長大位，後來謝典霖改口說，父親（謝新隆）已協調他的部分「擇一」，傾向維持原狀。也就是謝衣鳯尋求立委連任，謝典霖參選縣議員尋求連任縣議長。

謝衣鳯今參加彰化縣2026海牛文化節擲筊祈福儀式，未回應關於外界傳出她家長輩出面的說法，但表示，先前說得很清楚，她爭取參選下屆彰化縣長。

地方政壇人士表示，原本謝典霖有意選縣長，目前謝家先拆「姊弟相爭」這顆未爆彈，接下來姊姊若去選縣長，弟弟去選議長，若要兩者全拿，選民觀感不佳，謝家仍會面臨難題。

