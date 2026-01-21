為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    「42秒監視器死角」機密資料可拍多少頁？ 張益贍實測曝結果！

    2026/01/21 14:04 即時新聞／綜合報導
    民眾黨主席黃國昌。（記者塗建榮攝）

    民眾黨主席黃國昌。（記者塗建榮攝）

    民眾黨立委黃國昌19日在立院外交及國防委員攸關國防特別條例的機密會議中將機密資料帶出會議室，其中有42秒不在監視器拍攝範圍中。前民眾黨中央委員張益贍今日在臉書發文，表示他自己實測邊翻頁邊拍照，1秒可以拍1到2頁資料，「42秒大概可以把國防部機密資料全部拍完」。

    民進黨團書記長陳培瑜、立委沈伯洋今赴立院警衛隊調閱監視器畫面，並還原黃國昌攜出資料的全過程，發現黃不在監視器拍攝範圍內的時間長達42秒。

    張益贍今日在臉書發文表示，他剛剛親自「實測」邊翻頁邊拍照，天氣冷加上他「手殘」的情況下，一秒都還可以拍個1、2頁資料。「42秒大概可以把國防部機密資料全部拍完了！」

    陳培瑜、沈伯洋今赴立院警衛隊調閱監視器畫面，並還原黃國昌攜出資料的全過程，黃不在監視器拍攝範圍內的時間長達42秒。陳培瑜強調，全程1分15秒，絕對不是黃國昌宣稱的30秒；黃國昌不在監視器拍攝範圍內的時間長達42秒，時間足以把夾帶出去的國防機密資料翻拍完成。由於樓梯間未設攝影機，無法得知黃國昌及隨行助理手上拿著兩支手機到底做了哪些事情；再者，黃為何會在離開後突然折返，這樣的行為存在國防外交機密外洩的可能性。

