黃國昌「監視器死角42秒」做了啥？林楚茵轟：韓國瑜包庇洩密犯

民眾黨立委黃國昌19日在立院外交及國防委員會中，將攸關國防特別條例的機密資料帶出會議室；民進黨團今赴立院警衛隊調閱監視器畫面，並還原黃國昌攜出資料的全過程，黃實際攜出1分15秒，不在監視器範圍內更高達42秒。民進黨立委林楚茵今質問，黃躲在「監視器死角」到底做了什麼？立法院長韓國瑜不准複製監視器畫面，是在公然包庇洩密犯嗎？

林楚茵指出，黃國昌不是最愛講「公開透明」、最愛咆哮要真相？結果一碰到自己涉嫌「外送機密」，就開始睜眼說瞎話。陳培瑜委員調閱監視器，戳破了黃國昌的謊言，黃國昌對外聲稱只帶走機密「不到30秒」，但事實上攜出1分15秒，不在監視器範圍內更高達42秒。

林楚茵續指，她19日也出席機密會議，知道文件的張數，這42秒足夠利用手機拍下所有機密文件。更何況，國家機密資料，攜出委員會連1秒都不可以，躲在「監視器死角」到底做了什麼？最愛公開透明的黃國昌，出來說清楚。

「更離譜的是，韓國瑜院長與周萬來秘書長竟然聯手包庇，監視器畫面只准看、不准複製。」林楚茵質疑，難道是怕黃國昌「外送機密」的真面目被全民看見，韓國瑜是在公然包庇洩密犯嗎？

