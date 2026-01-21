為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    台中市今年能否普發現金？ 盧秀燕：若有錢誰不想發

    2026/01/21 13:05 記者蘇金鳳／台中報導
    民眾黨議員江和樹要市府普發現金或多或少發一點。（記者蘇金鳳攝）

    民眾黨議員江和樹要市府普發現金或多或少發一點。（記者蘇金鳳攝）

    普發現金今天再度成為議員關注焦點；民眾黨議員江和樹表示，有一些縣市已有發，民眾「怨無不怨少」，請盧市府或多或少發一點，民進黨團總召周永鴻反批，要發就正式提案，不要在市議會作秀，國民黨書記長李中表示，要不要發應看市府財政；市長盧秀燕則表示，「有錢誰不想發？」，但今年中央補助中市府少157億，國民黨版財劃法行政院尚未執行，今年將推動國中小營養午餐，台中市正為財源發愁。

    民眾黨議員江和樹今天在市議會提出質疑，民進黨的市長參選人說當選會普發現金，但卻沒有說要發多少，這可以當政見嗎？他更表示，新竹、嘉義市、澎湖縣都有發，代表藍、綠、白陣營都有希望發，雖六都沒有，但希望台中市或多或少發一點，「怨無不怨少」。

    對此，民進黨中市議會黨團總召周永鴻則表示，普發現金去年就提案，數字就算出來，但當時的國、民眾兩黨都反對，可能發現勢頭不對，回頭就想要發，這不是在臨時會作秀表演，民進黨去年提案是在定期會上正式提案，所以若認真想法，請正式提案，不要只是作秀，只在質詢講一講口惠實不至。

    國民黨團書記長李中則表示，台中市今年預算跟全國各縣市一樣，在等待財劃法為台中市增加多少預算，若增加有人希望營養午餐全部免費、有人希望增加建設經費，如捷運工程，一切交給台中市政府來財政考量，由市府量力而為。

    盧秀燕則表示，有錢誰不想發？如果有錢就想發，115年度已開始，中央減少對台中市的補助157億，而國民黨版的財劃法，台中市還可以增加幾百億，或是可以，但中央目前不執行，今年還要供應免費營養午餐，如果按照國民黨財劃法，台中市政府增加幾百億可能有機會，但來回少三四百億，正為財源發愁。

    市長盧秀燕對議員要求普發現金，表示若有錢誰不想發。（記者蘇金鳳攝）

    市長盧秀燕對議員要求普發現金，表示若有錢誰不想發。（記者蘇金鳳攝）

    民進黨中市議會黨團總召周永鴻，國民黨及民眾黨想普發現金就像民進黨正式提案。（記者蘇金鳳攝）

    民進黨中市議會黨團總召周永鴻，國民黨及民眾黨想普發現金就像民進黨正式提案。（記者蘇金鳳攝）

    國民黨團書記長李中表示，普發現金需考量市府財政。（記者蘇金鳳攝）

    國民黨團書記長李中表示，普發現金需考量市府財政。（記者蘇金鳳攝）

