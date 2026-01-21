賴總統缺席彈劾案審查會 前大法官黃虹霞：國會無權要求總統出席

對於總統賴清德缺席立院召開的總統彈劾案審查會，前大法官黃虹霞今受訪表示，台灣是偏向內閣制的國家，「立法院沒有權利要求總統，總統不出席是對的。」（記者塗建榮攝）

立法院今、明兩天召開全院委員會審查總統賴清德彈劾案，邀請總統列席說明，賴總統以「立法院無直接向總統問責之權，亦不能課予憲法所無之義務」為由，不列席彈劾案審查會。前大法官黃虹霞今受訪表示贊同，強調立法院沒有要求總統出席的權力；學者張嘉尹表示，依據憲法增修條文規定，只有行政院對立法院負責，另從民主正當性來看，總統比立委更強，批評藍白為了增加聲量打假球。

民進黨立法院黨團、台灣經濟民主連合今天上午舉辦「公投複決憲法法庭判決，是人民作主，還是毀憲亂政？」 公聽會，邀請東吳大學法律學院特聘教授張嘉尹、台灣大學法律學院副教授林春元、退休大法官黃虹霞、民間司法改革基金會政策部主任呂政諺出席與會。

請繼續往下閱讀...

前大法官黃虹霞贊同總統不出席 對國會負責主體是行政院

對於總統不列席彈劾案審查會，黃虹霞會後接受本報訪問時表示贊同，她說，根據憲法，立法院沒有要求總統一定行為或不行為的權利，憲法上既然是如此，加上台灣是偏向內閣制的國家，要對立法院負責的是行政院，「立法院沒有權利要求總統，總統不出席是對的。」

學者張嘉尹：總統民主正當性強於個別立委

張嘉尹受訪表示，立法院前年通過的「立法院職權行使法」，曾規範總統到立法院做國情報告，但在113年憲判字第9號中被宣告違憲。該判決也提到，即使這樣規定，總統也沒有憲法上的義務，因此真正要對立法院負責的，就是憲法增修條文第3條第2項規定的行政院。

張嘉尹進一步說明，憲法的架構很清楚，台灣在1997年修憲之後，是半總統制，真正的國家元首、行政首長是總統；同時也規定，在半總統制國家中幾乎都有的，會有一個總理對國會負責，這是最基本的架構，「因此完全沒有總統要對立法院負責的憲法因素，從來不存在。」

張嘉尹說，若從民主正當性角度來看，個別的立法委員只是選區選出來的民意代表，而總統是全國選出來的，總統有總統直選的民主正當性，總統民主正當性比個別立法委員還更強。他說，賴總統真正對人民負責的方式是說，即使罷免案通過了，人民也要去複決，最終都是人民來決定。

藍白立委提彈劾 學者批「為了增加聲量打假球」

張嘉尹強調，罷免與彈劾是兩種不一樣的東西，罷免是政治上的責任，彈劾是法律上的責任，藍白現在提案彈劾賴總統的理由，完全找不到正當性，只牽強稱賴總統違法失職；他直言，這就是為了增加聲量打假球，在野黨一直製造違憲的法律，現在再搞一個根本不會成立的總統彈劾，請他們別鬧了。

民進黨立法院黨團、台灣經濟民主連合今天上午舉辦「公投複決憲法法庭判決，是人民作主，還是毀憲亂政？」公聽會，多位學者與會。（記者塗建榮攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法