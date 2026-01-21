國台辦稱共軍無人機闖東沙島「合法」 賴瑞隆：假的說一百遍也不會成真

中共1架監偵無人機17日清晨進入東沙島領空。國台辦發言人彭慶恩今日聲稱，南部戰區組織無人機位「中國東沙島」附近空域進行正常飛行訓練，完全正當合法。（翻攝直播）

中共1架監偵無人機17日清晨進入東沙島領空，在我方以國際頻道廣播、警告後脫離，國防部批評共軍此舉高度挑釁，破壞區域和平穩定。中國國台辦今日反嗆說，「台灣是中國一部分」，南部戰區無人機飛行訓練，完全正當合法；民進黨立委賴瑞隆痛批，東沙島是中華民國領土，國台辦「假的說一百遍也不會成真」。

國台辦發言人彭慶恩今日聲稱，解放軍南部戰區組織無人機位「中國東沙島」附近空域進行正常飛行訓練，完全正當合法。民進黨當局罔顧「台灣是中國一部分」的事實與法理，頑固堅持台獨立場，不斷進行謀獨挑釁，是不折不扣的「麻煩製造者」。

針對中國海警船14日出現在東沙島附近水域，台灣海巡署指出，「中國應停止一切侵擾行為」，並強調「將採取一切必要的手段，堅定捍衛國家主權，守護海域安全」。

彭慶恩則說，中國海警在東沙島附近海域執法巡查，旨在維護相關海域正常航行和作業秩序，保障兩岸漁民生命財產安全，是合法正當之舉。

他聲稱，無論民進黨當局說什麼、做什麼，都改變不了「台灣是中國一部分」的歷史和法理事實。如其膽敢在相關海域滋事，必須承擔由此引發的一切後果。

民進黨立委賴瑞隆今日受訪表示，東沙島是中華民國領土，中共無人機進入中華民國的領空，並將東沙島視為中華人民共和國領土一部分，這已經嚴重侵犯到中華民國主權，這是台灣社會無法接受的。

賴瑞隆批評，歷史事實非常清楚，東沙島是中華民國領土，國台辦「假的說一百遍也不會成真」。中共如此蠻橫不講理，一心只想併吞中華民國消滅台灣，毫不尊重台灣人民的感受，只會招致台灣人及國際社會更強烈的反彈。

