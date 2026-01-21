洩漏廉政人員個資惹議！資料哪來的 陳佩琪自爆：偷看柯文哲電腦

陳佩琪表示，搜索票是來自柯文哲的電腦檔案。（圖擷取自陳佩琪臉書）

民眾黨前主席柯文哲妻子陳佩琪昨日（20日）在臉書發文，附上2024年的搜索票照片，露出廉政署承辦人簽收的筆跡及手機號碼引發爭議，有大量網友更質疑該張搜索票照片哪裡來的？對此，過去強調不會檢查柯文哲電腦的陳佩琪表示，她趁柯文哲出門，躡手躡腳去書房偷看他電腦而來。

對於大量網友質疑照片來源，陳佩琪今日在臉書發文表示：「那張搜索票是怎麼來的？ 啊！不就說過很多次了，發臉書要趁老公出門時，他出門了，就躡手躡腳『蛇』進去書房偷看他電腦。」

陳佩琪還強調，她不是要去偷看柯文哲的「Women夾」，「我過去是從沒檢查老公電腦的習慣」，只是最近看柯文哲檔案太多了，一個人看不完，柯文哲也和她說過，起訴了、辯論庭也開完了，可以隨便她看了。

對於昨日曝光搜索票照片，意外露出廉政署承辦人簽收的筆跡及手機號碼，引起廉政署內部不滿。陳佩琪在貼文底下留言表示已將個資刪除，並說：「該被抓去北檢問，該被羈押幾個月，我都尊重。」

民眾黨前主席柯文哲妻子陳佩琪昨日（20日）在臉書發文，附上2024年的搜索票照片，露出廉政署承辦人簽收的筆跡及手機號碼，引發爭議。（圖擷取自陳佩琪臉書）

