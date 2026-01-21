議員問是否促藍白支持台美關稅 盧秀燕避答要總統快公告執行財劃法

黃守達今在議會與盧秀燕就台美關稅審查交鋒。（記者蘇孟娟攝）

台美關稅談判結果將送國會審議，藍白均放話「嚴審」，台中市議員黃守達今指出，台美關稅出爐產業界備受肯定，幾乎沒有負評，「唯二負評是藍白」，他請盧秀燕表態是否請同黨立委支持儘速通過；盧僅稱，以她的權責，就是希望立法院已通過財劃法修正總統趕快公告執行，讓幾百億趕快發下來以利補預算空缺；黃守達批她面對重大議題根本沒想法、沒準備。

黃守達指出，台美關稅出爐比日、韓佳，產業界好評連連，幾乎沒有負評，「唯二是藍白」，盧秀燕之前曾說「政府盡力了」，但中央政府及談判團隊盡力談判拿到不易的成果，「盧市長盡力了嗎」。

他說，台美關稅談判結果將送立法院審議，依「立院職權行使法」等，對談判結果協定內容只能「同意」、「不同意」，如果被立法院否決，就要重新談判，將出現產業界與勞工都承受不了的負擔。

黃守達對盧秀燕說，她是國民黨具有代表性的地方首長，台中也有很多國民黨立委，促她明白表態、勇敢支持台美關稅，要求藍營立委支持儘速通過台美關稅，讓全民共享結果。

盧秀燕回應指出，政府談判已盡力、已是談出最大的結果，希望大家這段時間全力拚經濟；她跟業界談過，業界接下來最忙的是新稅率出來要重新報價，過去因關稅未定懸而不決，如今會花一段時間進行報價及接單，另有部份產業稱即使台美關稅談到15%，但仍無法在美國經營，市場要轉往歐盟等，市府持續關心提供出國參展等補助共編2500萬。

黃守達認為她虛答，再次要她表態是否全力促成關稅案在國會順利查通過；盧秀燕則稱，以她的權責就是希望行政院給地方的財劃法修正後的補助趕快給，立法院已通過新版財劃法，希望總統快公告執行，讓幾百億趕快發下來以利補預算空缺。

黃守不滿她亂這題又亂扯中央，盧秀燕回擊仍一再稱，議員跟中央關係好，趕快幫忙跟中央爭取財劃法幾百億補助快撥下來。

黃守達不滿她迴避回應，指她面對重要議題根本沒想法、沒準備。

黃守達指台美關稅結果幾無負評，藍白「唯二例外」。（記者蘇孟娟攝）

被問台美關稅盧秀燕扯總統公告財劃法修正版。（記者蘇孟娟攝）

