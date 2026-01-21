Lalamove官網標示「中國台灣」急改 網炸鍋抵制：滾出去

Lalamove官網用戶條款及會員註冊等處，將我國標示為「中國台灣」引發網友不滿。（本報合成，擷取自Threads、Lalamove官網）

外送平台「Lalamove」以什麼都能送聞名，從文件、餐點到大型物品都有司機接單，近日卻被網友發現，官網「用戶條款」竟標示公司是在「中國台灣」註冊成立，引發爭議，不少人怒轟踩踏主權，揚言抵制甚至要求滾出台灣。

不少網友近日發現，Lalamove官網的用戶條款內容，竟自稱是在「中華人民共和國台灣地區」註冊成立的公司，引發不滿。隨後更有人注意到，Lalamove 昨（20）日已悄悄更新條款內容，改稱品牌授權是由「中華人民共和國香港特別行政區」註冊成立的公司提供，被質疑是在輿論發酵後緊急止血。

此外，還有網友指出，不只用戶條款，Lalamove的會員註冊頁面中，目前也仍將我國標示為「中國台灣」。相關截圖在Threads、臉書等社群平台瘋傳並引發大量討論，網友紛紛留言痛批，「滾出台灣」、「這個就有過份了，沒有含糊空間，可以不用做了」、「這種公司請直接滾出台灣」、「不是拒用的問題，是堂而皇之用中華人民共和國台灣地區的名義跟用戶定協議，連台胞證申請表也不敢這麼大刺刺的踩踏台灣主權，政府不可能視而不見吧」。

同時也有網友補充，Lalamove在中國本名就叫做「貨拉拉」，該模式先在中國市場做大後再進軍海外，「我以為大家都知道欸」。

Lalamove昨日緊急更新用戶條款，改稱品牌授權是由「中華人民共和國香港特別行政區」註冊成立公司提供。（擷取自Lalamove官網）

