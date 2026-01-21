台東鳳梨釋迦農民憂滯銷 林智群：中國20年前挖走台灣品種跟技術

鳳梨釋迦目前正當季。（農糧署提供）

台東鳳梨釋迦正值當季，因為中國對台灣鳳梨釋迦課20%關稅+9%增值稅，許多農民擔憂釋迦無法售出。對此，律師林智群表示，中國在2006年成立「台灣農民創業園」，全面挖取台灣農產品的品種跟技術，過了20年，台灣這些水果品種跟技術，都被中國偷光了，大量生產，再加上29%關稅，台灣農民沒競爭力之後，再來求政府幫忙。

林智群在臉書PO文表示，今天有一個新聞，就是台東的鳳梨釋迦，因為中國對台灣鳳梨釋迦課20%關稅+9%增值稅，變成沒有競爭力，這個意外嗎？中國在2006年成立「台灣農民創業園」，全面挖取台灣農產品的品種跟技術。

林智群指出，台灣引以為傲的蘭花、金鑽鳳梨、金煌芒果等品種已嚴重外流，甚至烏龍茶品種與製造技術「全套」移植到中國，移植中國最多的是，金鑽鳳梨、黑珍珠及香水蓮霧、荔枝、筆柿、紅肉火龍果、鳳梨釋迦、紅龍楊桃、愛文、玉文、金煌芒果。

林智群續指，當時連前農委會主委孫明賢都可以擔任「台灣農民創業園」的總顧問，馬政府也放任不管，種苗和技術外流的氾濫也可以想像，種子放進口袋，種苗切一切塞進皮箱，很容易就攜帶出境。

林智群直言，當時一堆農民還很得意，表示才帶一兩株過去，可以換超高價錢，有的還跟中國農民合作，移植台灣水果過去，過了20年，台灣這些水果品種跟技術，都被中國偷光了，大量生產，再加上29%關稅，台灣農民沒競爭力之後，再來求政府幫忙。

