    轟藍白淪兩岸蝙蝠！陳培瑜回顧「服貿」：掏空台灣的是馬英九

    2026/01/21 12:30 記者林哲遠／台北報導
    立法院全院委員會審查總統賴清德彈劾案，民進黨立陳培瑜發言。（記者王藝菘攝）

    藍白對賴清德總統提出彈劾案，立法院今召開彈劾案審查會，民進黨立委陳培瑜怒斥，當台灣越來越穩健、進步的時候，藍白越來越害怕，無法謀取自己政治利益，他們見不得台灣好；國民黨立委羅智強稱「掏空台灣」時，時任總統馬英九推出的服貿條例，當時所有台灣大部分的資金、技術移轉到中國去做相關投資產業時，從沒聽過藍營立委高喊「掏空台灣」。

    「一樣的時空背景，為何國民黨當時不敢喊掏空台灣？」陳培瑜直言，因為國民黨想把台灣所有的產業變成紅色產業鏈，讓台灣產業被中國綁架、被中國政治利益算計，這就是國民黨立委的嘴臉。

    陳培瑜痛批，馬英九執政才是真正在掏空台灣，當時服貿、貨貿協議，馬英九與國民黨立委想幫中國強行開後門、開大門，讓中國直接入侵台灣所有產業、就業者；一旦通過，當時的年輕人擔心找不到工作，因為相關企業都要到中國投資，再配合中國人的移民政策。

    陳培瑜續指，當時國民黨的提案稱，中國人只需投資6百萬台幣就能來台開設商店，每間商店還可以帶3個中國人移民到台灣，他們到台灣能享有台灣健保還能依親5個人。藍白立委如今忘記了嗎？真正在掏空台灣的是馬英九。

    「如果當天服貿、貨貿真的過關，台灣今天不會有15％的台美關稅條件！」陳培瑜強調，若台灣當年與中國綁再一起，今天的台美關稅會是47%，跟中國一樣。難道這是藍白所樂見的嗎？如今關稅談成後，所有中小企業都看到了希望，只有藍白在唱衰台灣。

    陳培瑜怒斥，藍白難道要一邊吃台灣飯，一邊當兩岸之間的蝙蝠嗎？當台灣往前走，你們可能就會被留在歷史原地。

