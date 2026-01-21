綠營彰化「一級戰區」協調破局！6人連署喊加1席 初選民調時間曝

民進黨彰化縣黨部表明已收到6人的連署書，議題交由臨時執委會開會討論。（翁慧玟提供）

本週開始，民進黨彰化縣黨部進行年底公職選舉提名作業，其中被視為「一級戰區」的彰化選區（彰化、花壇、芬園）競爭最為激烈，今（21）天二度協調依然無果，縣黨部宣佈將於下週一（26日）晚間正式進行初選民調。不過，7位參選人中有6人聯手遞交連署書，強烈要求將提名席次由5席增至6席，訴求「提名過半」，為選情投下變數。

彰化縣議員彰化選區下屆應選12席，民進黨原定提名5席（含1席女性保障名額）由於該選區登記人數7人，且各個實力雄厚，包含現任縣議員李成濟、莊陞漢、楊子賢、許雅琳爭取連任；此外還有兩屆屆滿的彰化市長林世賢、芬園鄉長林世明轉換跑道尋求入主議會，再加上前縣長翁金珠的外甥女翁慧玟以新人之姿投身戰局，形成7搶5的態勢。

縣黨部連日召集參選人協商，但在無人願意讓賢的情況下，協調宣告破局。縣黨部主委楊富鈞表示，今天協商過程慎重，特別請來民調公司現場解答疑慮，確保公平公正，最終決議將在1月26日晚間由大家自選的2家民調公司進行電話民調，以數據排名決定提名人選。

儘管即將進入民調，今天就傳出7人中除了許雅琳之外，其他6人連署要求縣黨部召開臨時執委會，重新討論增加提名席次，理由是他們都是地方上有組織有實力的參選人，只要民進黨團體作戰得宜，就很機會讓民進黨議會席次成長。李成濟表示，彰化選區人口數最多，拉高提名席次壯大縣議員參選陣容，還能帶動縣長參選人陳素月的選情，「提名5席有點保守！」而許雅琳對此連署一事，她說，「尊重黨部決議，交由黨部發言，我不方便說太多！」

對此，楊富鈞則回應，縣黨部已收到連署書，身為「裁判」他會受理並交由臨時執委會討論。不過，他認為，民調與調整席次是兩回事，應脫鉤處理，目前既定的26日初選民調期程不變，至於最後到底提幾席，將待臨時執委會決議後定奪。

民進黨彰化縣黨部今天證實彰化選區縣議員提名協調未果，將進入初選民調。（縣黨部提供）

