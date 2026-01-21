武統中配「關關」被取消居留 國台辦跳腳揚言懲獨

中配網紅「關關」曾拍片叫囂「遲早紅旗插滿台灣」，移民署已廢止關女居留許可。國台辦發言人彭慶恩今天嗆聲說，對於迫害中國配偶的台獨幫兇爪牙，將依法追責，嚴懲不貸。（翻攝直播）

中配網紅「關關」昔日曾拍片叫囂「遲早紅旗插滿台灣」，移民署日前已廢止關女居留許可。中國國台辦發言人彭慶恩今天嗆聲說，對於迫害中國配偶的台獨幫兇爪牙，將依法追責，嚴懲不貸；立委痛批，不要亂扣台獨帽子，取消居留是剛好而已！

「關關」曾於抖音發表「遲早紅旗插滿台灣」言論，稱「願祖國繁榮昌盛，早點統一台灣，忍不下去了，再不統一，我們要被整毒死」、「台灣是中國不可分割一部分」，去年遭到多位台灣民眾檢舉。移民署接到檢舉後，依程序於上月發通知書給她，要求她到案說明。

關女到案說明後，移民署會商相關機關，認定她的言行違反「大陸地區人民在台灣地區依親居留長期居留或定居許可辦法」第14條第1項第4款規定，「有危害國家安全或社會安定之虞」，在本月初廢止依親居留許可，同時管制她5年內不得再次申請，成為繼「亞亞」、「小薇」、「恩綺」、「錢麗」之後，被取消居留權的中配。

彭慶恩在國台辦記者會聲稱，這段時間以來，「民進黨當局」出於台獨本性，肆意侵害中配權益，打壓欺凌中配群體，可謂無所不用其極，嚴重破懷兩岸婚姻家庭的安寧生活，嚴重損害兩岸婚姻群體的正當權益，我們對此予以強烈譴責。對於迫害中國配偶的台獨幫兇爪牙，我們將依法追責，嚴懲不貸。

對此，民進黨立委林楚茵受訪表示，「關關」等中配的武統言論，已超越台灣言論自由的界線，對於這些行為，政府是依法處理居留問題。

林楚茵指出，任何一個愛台灣的人，無論你國籍來自哪裡，我們都是歡迎的。對於這種在台灣生活，卻不斷傷害台灣人民、威脅台灣安全的中配，國台辦只能在嘴巴上給壓力，但是台灣人民已經無感。

「你不愛這塊土地，取消居留只是剛好而已！」林楚茵批評，國台辦一直在扣台獨帽子，每週記者會出來照表操課，台灣民眾都是無感的，因為民眾是支持政府對「關關」等中配所做的處分。

民進黨立委王美惠說，這不是搞台獨或迫害中配，國台辦不要亂講。許多中配都正常在台灣生活，但是有少數像「關關」這種的，說要在台灣插滿五星旗，這個台灣民眾就看不下去。

王美惠直指，鼓吹武統的中配並不是弱者，而是支持中國武力併吞台灣，國台辦不要認為她們是被欺負的，既然不喜歡「中華民國台灣」這個國家，就請你回去中國。

