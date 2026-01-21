直播被狂問為何帶走機密文件？ 黃國昌怪會議人員「沒收回去」

民眾黨主席黃國昌。（資料照）

立院外交及國防委員會19日召開秘密會議邀請國防部針對新台幣1.25兆元軍購特別條例進行機密專報，但民眾黨主席黃國昌離開會議室時竟攜出機密資料，引發輿論譁然。黃國昌19日晚間開直播說明，除了表示機密會議的東西「其實沒什麼機密」外，還稱會務人員應該把文件收回去。

黃國昌直播時表示，名為「機密會議」的東西，其實「沒什麼機密」。黃國昌說，可能有些人會覺得怪，怎麼可能「沒什麼機密」？他說，國防部定調成機密會議，他尊重，「你們說是機密，那就是機密」。不過他仍未解釋其認為並非機密的原因，當下也引發部分觀眾疑惑。

請繼續往下閱讀...

針對大量網友提問為何帶走機密文件？黃國昌表示：「我老實講，那個東西啊，真的機密會議的時候，那會務人員他要收回去。但今天記者問我，我也不想要把責任去推給別人或怎麼樣，事情就很簡單。」

黃國昌再次強調，他帶了一疊資料，國防部內的資料就夾在裡面，他出去發現了，馬上就拿回去。黃國昌怒批：「那這樣子民進黨要做文章黑，那沒有關係，那你們就繼續黑，你們這樣子做不會改變我對於我自己接下來該做的工作的任何決心。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法