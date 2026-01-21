與張峻首度同框 何啟聖控國民黨縣黨部「民調資格提前關門」

何啟聖（左三）由張亞中（左一）陪同拜會花蓮縣議會議長張峻。（記者游太郎攝）

有意角逐國民黨花蓮縣長初選的何啟聖，今天早上由張亞中陪同拜會花蓮縣議會，拜會也有意參選縣長的無黨籍議長張峻，兩人首度同框拍照，何啟聖說，這是陽光要照進花蓮的時刻，何也指控，他本來已準備遷戶口到花蓮，但國民黨把參加初選民調的時間提早關門，造成他無法參加，對此國民黨花蓮縣黨部主委盧新榮尚無回應。

孫文學校總校長辦公室主任何啟聖今天由總校長張亞中陪同，到花蓮縣議會拜會議長張峻，花蓮縣議員鄭寶秀也陪同，現場氣氛不錯，雙方互相客套寒暄，張峻說，花蓮的問題長期以來完全都沒有改變，確實是真的要有人出來，也藉著何這一次要出來參選，可以讓外界看到國民黨花蓮縣黨部在制度上的問題，初選並不是那麼公開，還是要謝謝何大哥願意承擔。

請繼續往下閱讀...

何啟聖也說，他看到張峻在光復鄉的情形，花蓮經過23年長期的傅氏王朝，將花蓮關閉起來在當中上下其手，所以他也覺得花蓮已到要改革開放的時刻了，這是陽光將照進花蓮的時刻了，「覺得這是老天有意的安排」，他也強調，國民黨縣黨部刻意提前民調資格關門，讓他還來不及遷戶口就要提早辦理民調初選，刻意技術操作。

而雙方互相客套後給媒體拍照，就另外闢室密談，不開放媒體拍照，下午何啟聖也會拜會另一位國民黨縣長參選人前花蓮市長葉耀輝洽談。

對於何啟聖的指控，國民黨花蓮縣黨部主委盧新榮上午電話沒有接聽，縣黨部尚未對此做出回應。

何啟聖（左三）與張亞中（左一）拜會花蓮縣議長張峻（右三），現場包括議員林源富、謝國榮、鄭寶秀等議員陪同，大家手牽手營造藍營團結氣勢。（記者游太郎攝）

何啟聖、張峻首次同框，下午何還會去拜訪另一位國民黨花蓮縣長參選人葉耀輝。（記者游太郎攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法