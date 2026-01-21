為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    營建土方可回填農地？ 民進黨：政府從沒宣布且未來也不會放寬

    2026/01/21 12:04 記者陳政宇／台北報導
    民進黨發言人吳崢。（資料照）

    

    國內土方之亂延燒，民進黨今（21日）指出，針對近期網路流傳營建剩餘土石方可回填農地的錯誤訊息，內政部及農業部已清楚宣布，政府從未宣布營建剩餘土石方可進入農地，未來也不會修法放寬；特定媒體以聳動標題斷章取義，憑藉偏誤內容不當毀謗執政黨，相關行為令人深感遺憾，本黨對此嚴肅抗議。

    媒體「上下游」報導稱，受土方之亂影響，內政部宣布營建的剩餘土方可回填農地，還稱農業部將修改「農業發展條例施行細則」第2條之1以放行。另有輿論解讀，政府意圖為「美濃大峽谷案」解套。

    對此，民進黨發言人吳崢指出，政府守護農業生態環境的態度一貫且堅定，營建剩餘土石方依法不得回填農地。農業部並未修正「農業發展條例施行細則」第2條之1相關規定，法條亦明確規範，除適合種植的土壤外，均不得回填農地，且不因土地所在區位等因素而有所不同，因此絕不可能以合法掩護非法，助長農地淪為棄土天堂。

    吳崢進一步說明，內政部同樣從未宣布營建剩餘土石方可進入農地。為妥善解決土方去化問題，國土署已全面盤點可去化的土石方去處，包括台北港、台中港、高雄港，以及各縣市大型開發案與合法填埋型土資場等擴增方案，合計可提供約1.5億立方公尺容量，足以因應未來土石方去化需求。

    吳崢並強調，任何將營建剩餘土石方直接傾倒於農地的行為均屬違法，政府將依法強力執法，絕不寬貸。中央也將持續與地方共同確保土石方管理與去化措施符合法律規範，並積極媒合既有合法土資場協助去化，對於任何破壞農地的行為，必定嚴懲不貸。

