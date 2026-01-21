沈伯洋：藍白毀憲亂政濫用權力 人民一定會記得

立法院全院委員會審查總統賴清德彈劾案，民進黨立委沈伯洋發言。（記者王藝菘攝）

國民黨團、民眾黨團對賴清德總統提出彈劾案，立法院今、明兩天召開全院委員會，邀請賴總統就彈劾案說明，不過，立法院昨收到總統府回函，賴總統以「立法院無直接向總統問責之權，亦不能課予憲法所無之義務」為由，確定不列席彈劾案審查會。民進黨立委沈伯洋表示，藍白認為他們有60%的民意，可以毀憲亂政濫用手上的權力，人民一定會記得這件事情，人民一定會把這件事情反映在選票上面。

沈伯洋表示，現在立法院是要變成一個超級機關，也就是超級立法院，什麼事情都是立法院說了算。2024年立法院甚至想要叫私人企業直接來立法院問話，也就是立委要自己當檢察官；2025年藍白完全廢掉憲法法庭，什麼事情就是立法院說了算，到近期更誇張的是，本來軍購是國防部在做，現在變成立委自己飛去美國說要做軍購，那我們要行政權做什麼？

沈伯洋指出，藍白一直不可面對的是，總統跟立法院都有同樣的民意基礎，總統跟立法院都是人民一票一票選出來的，憲法法庭的判決在前年講得非常的清楚，總統跟立法院沒有什麼從屬關係，兩邊都是民意的代表，沒有說什麼誰大誰小的問題，而今天立法院要做的事情，就是要毀壞這個默契，要把行政院壓在地上摩擦、要把監察院幹掉、要把自己變檢察官、自己變大法官、自己變國防部，一切的一切都是變成立法院說了算，所以才會到今天去提出彈劾，而彈劾做出來的意思，想要把現在的立法院變成法庭，叫總統來這邊受審的意思。

沈伯洋說，立委明明有自己的工作要做，比如說現在是預算會期，應該做的事情是審預算，但總預算從去年8月躺到現在，經過了146天，審都不審。原來藍白還有一些壞事要做，他們要讓紅媒直接回歸，要讓救國團、婦聯會直接回來了，要把特定的利益輸送給特定族群，這些法案現在都躺在立法院要等著三讀，他們在忙這些事情，然後順便再用這個彈劾案來做一個政治的表演，然後用政治的表演去散播謠言。

沈伯洋表示，如果藍白認為現在就擁有最廣大的60%的民意，那為什麼不用最正當的倒閣來解散國會，為什麼不敢面對最新的民意，其實理由很簡單，因為藍白都知道人民早就察覺到了，傅崐萁剛剛講了那麼多，花蓮的人民現在知不知道，原來那麼多的建設都是你傅崐萁在擋，原來真正你付了那麼多、給了那麼多錢，根本都沒有到災民的口袋，所以請大家不要忘記台灣的歷史，也不要忘記這幾年所發生的事情，台灣的民主是人民的民主，絕對不是國民黨的民主，也不是民眾黨的民主。

