賴總統未列席立法院說明彈劾案 國民黨批「三失總統」

針對賴清德總統未列席立法院全院委員會說明彈劾案， 國民黨今日痛批賴清德是失職、失能、失德的「三失總統」，國會議場上那張屬於賴清德的空椅子，將成為賴清德懦弱、無能、傲慢的印記，永遠烙印在中華民國史上，烙印在人民心中。（國民黨提供）

針對立法院發動總統彈劾案並邀請賴清德總統今天向全院委員會說明，賴清德昨以憲政體制為由，函覆立法院長韓國瑜不予列席，國民黨今日痛批賴清德是失職、失能、失德的「三失總統」，國會議場上那張屬於賴清德的空椅子，將成為賴清德懦弱、無能、傲慢的印記，永遠烙印在中華民國史上，烙印在人民心中。

國民黨指出，賴清德當年擔任台南市長，登革熱疫情嚴峻、市政陷入空轉，賴清德200多天不進議會，無視人民痛苦、拒絕議會監督，當年監察院對賴清德的彈劾理由是架空立法權，悖離民主與法治原則，傷害憲政體制，今天一字不變，這些理由再次完美適用於賴清德總統彈劾案，「這不是歷史的巧合，而是賴清德位置雖然變了，專斷獨裁的本性，一分不變。」

國民黨強調，立法院啟動賴清德總統彈劾案審查，本應在民意最高殿堂、接受全民監督的賴清德，卻選擇拒絕出席，將人民的意旨踐踏在地，「拒絕依法行政、藐視民意監督，是失職；意識形態治國、造成國家空轉，是失能；帶頭主導惡罷、製造人民對立，是失德」，「賴清德不但是『三失總統』，現在更直接消失在人民面前。」

國民黨說，賴清德的逃避，就是對於失職、失能、失德的默認，賴清德的消失，就是對憲政體制、民意監督的踐踏。

