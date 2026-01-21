台男困阿布達比返台 「親謝劉建國」 網不買帳狂酸︰被割稻尾

陳男到立院感謝立委劉建國協助。（本報資料照、擷取自劉建國Threads）

雲林一對陳姓夫妻去年11月在阿布達比轉機時，陳男因「同名同姓」遭當地武裝人員誤認帶走，一度滯留無法返台，後續在外交部與相關單位協助下，本月17日順利搭機返國。陳姓夫妻昨日前往立法院拜會立法院長韓國瑜及國民黨立委張嘉郡致謝，但媒體人吳如萍指出，真正讓事件平安落幕的關鍵人物，其實是民進黨雲林立委劉建國，事後卻被當事人無視，今日劉建國也PO出陳男到立院向他致謝的影片。

陳姓夫妻昨（20）日到立法院致贈感謝卡，感謝韓國瑜與張嘉郡協助奔走。陳男也表示，外交部駐杜拜台北商務辦事處幫忙很多，讓他能順利返台。不過相關畫面曝光後，外界開始質疑，是否忽略實際第一線協助的民進黨立委劉建國。

對此，劉建國今（21）日在Threads曬出影片，畫面中陳男親自向他致謝，並表示劉建國與外交部長林佳龍一路協助，期間雖遭遇不少困難，劉建國仍持續關心、追蹤案件進度，並與辦事處保持聯繫，協助他在當地辦理相關手續，最終才能平安回到台灣。劉建國則在文中謙虛表示，「為民服務，是我們的職責！平安歸國，最重要！」

不過影片曝光後，仍有不少網友不買單，紛紛留言嘲諷，「大街搞人小巷道謝囉。開記者會找韓國瑜來表演，私底下到辦公室低調謝謝，很華國」、「拜託不是只有打聽而已好嗎，昨天操作媒體大肆感謝國民黨順便幫張宣傳，然後只在小巷道謝劉委員跟外交部？人情義理不是這樣吧？委員你認為人平安最重要，但是我們看到你跟外交部被割稻尾被輕輕放下，真的很不平」、「有事民進黨，票投國民黨，不斷驗證」。

