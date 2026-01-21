「高雄捍衛隊」批國民黨第10度擋軍購 柯志恩「貢獻」2次

「高雄捍衛隊」批評國民黨第10度擋軍購 ，柯志恩就「貢獻」2次。（高雄捍衛隊提供）

藍白陣營昨（20日）第10度擋下軍購條例，多位議員及參選人組成的「高雄捍衛隊」，今（21日）砲轟國民黨高雄市長候選人柯志恩，在其中就「貢獻」了2次，在院會投反對票封殺排審，這種行為是自甘成為國民黨主席鄭麗文的小妹，成為「習近平小妹的小妹」。對此，柯陣營尚未回應。

左楠區議員參選人張以理分析，2020年柯志恩曾公然把台灣對美軍購，形容成「女人看到跳樓大拍賣」，無形之中把美國武器形塑成譬喻場景中的「地攤貨」，把台灣形容成「搶購的女性」，就是一種對台灣進行貶抑言說的心戰策略。

林園大寮議員參選人張耀中也說，柯志恩擅長倒果為因、責任錯置，竟還在本月網媒專訪中稱「大罷免後高雄對抗中保台免疫」，他反駁，「抗中保台」是多數高雄人的DNA，且用「免疫」來形容該理念價值根本是醜化。

前鎮小港議員參選人林浤澤表示，爭取高雄市長大位的柯志恩，並沒有如陳其邁作為大家長一般的高度和格調，只願聽從黨意，從財劃法到總預算，再到軍購特別預算，不論對高雄傷害多深，都無所不擋，完全失格。

市議員林智鴻強調，中國去年國防預算折合台幣破8兆元，連續四年增幅達7%，台灣必須超前部署，做好萬全準備，但藍白立委卻選擇唱和中國，不願讓台灣有任何充實軍備的機會。柯志恩曾說「任何國家都需要防衛力量，但不可能把大半資源全砸進軍武這個無底洞」，他不禁要回嗆「這話怎麼不跟習近平講？」

市議員鄭孟洳指出，看到藍營從上到下，從鄭麗文到柯志恩這種封殺軍購的做法，不僅讓台灣無法及時抗衡，且意圖使全世界誤解台灣捍衛自主的決心，讓國家掌握的談判籌碼越來越少，分明就是「以和平之名，行投降之實」，加上「鄭習會換擋軍購」傳言盛囂塵上，鄭把自己搞得越來越像「習近平的小妹」，高雄怎可讓「鄭麗文的小妹」、「習近平小妹的小妹」柯志恩當政？

