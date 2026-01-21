為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    政治

    綠委調監視器還原攜出密件時間軸 周軒：黃國昌沒講實話

    2026/01/21 12:12 即時新聞／綜合報導
    民進黨團書記長陳培瑜、立委沈伯洋今赴立院警衛隊調閱監視器畫面，並還原黃國昌攜出資料的全過程。（記者塗建榮攝）。

    民進黨團書記長陳培瑜、立委沈伯洋今赴立院警衛隊調閱監視器畫面，並還原黃國昌攜出資料的全過程。（記者塗建榮攝）。

    民眾黨立委黃國昌19日在立院外交及國防委員攸關國防特別條例的機密會議中將機密資料帶出會議室，民進黨團書記長陳培瑜、立委沈伯洋今赴立院警衛隊調閱監視器畫面，並還原黃國昌攜出資料的全過程，發現黃國昌不在監視器拍攝範圍內的時間長達42秒，對此，政治工作者周軒痛斥，「事實證明，黃國昌沒有講實話」。

    周軒今發文提及，「稍早沈伯洋還有陳培瑜委員到立法院警衛隊，觀看1月19日，國防外交委員會，黃國昌進出會議室的監視錄影」。

    周軒指出，事實證明，黃國昌沒有講實話。綜合2位委員的轉述如下：

    第1點，黃國昌從把資料帶出去，到國防部的軍官追回資料，歷時「75秒」，絕對不是黃國昌所稱「不到30秒」。

    第2點，黃國昌走出會議室之後，走到樓梯間，這時他後面跟了「2個助理」，其中一個手上拿著「2支手機」，接著他們走下樓梯，這是「攝影機死角」，等到黃國昌再從樓梯走上來，已經經過了「42秒」

    周軒直指，「太誇張了吧黃國昌。詳細時間軸，請見陳培瑜委員臉書」。

    相關新聞請見︰

    曝黃國昌拿機密資料時間軸「42秒攝影機死角」 民進黨團：有無翻拍？

    熱門推播