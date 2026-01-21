黃國昌帶走資料不只30秒！ 陳培瑜列時間軸、黃曾到攝影機死角

陳培瑜今在臉書列出黃國昌攜帶資料事件的相關時間軸，強調黃國昌拿走資料達1分15秒，並非他宣稱的30秒。（資料照）

立院外交及國防委員會19日召開秘密會議邀請國防部針對新台幣1.25兆元軍購特別條例進行機密專報，但民眾黨立委黃國昌離開會議室時竟攜出機密資料，引發輿論譁然。民進黨立委陳培瑜今（21日）在臉書列出黃國昌攜帶資料事件的相關時間軸，強調黃國昌拿走資料達1分15秒，並非他宣稱的30秒。陳培瑜強調：「黃國昌有沒有翻拍機密資料？有沒有外洩出去？請黃國昌出面向國人說明清楚！」

陳培瑜今在臉書發文指出，我向立院駐警隊申請調閱、複製監視器影片，但周萬來秘書長只允許申請人入內觀看，不能翻拍與複製，所以我只能用文字，向大家報告時間軸與狀況。

時間軸如下：

10點40分05秒：黃國昌帶著機密資料走出國防外交委員會。

10點40分21秒：黃國昌走下樓梯，身後跟著兩個助理，其中一位手上有兩支手機，走下樓梯後就是沒有監視器的角落。

10點41分03秒：黃國昌和一位助理走上樓梯，準備回委員會。

10點41分20秒：黃國昌走到委員會門口，軍官剛好衝出來拿資料。

陳培瑜表示，黃國昌攜出資料時間全程1分15秒，絕對不是黃國昌宣稱的30秒，且黃國昌不在監視器拍攝範圍內的時間長達42秒，時間足以把夾帶出去的國防機密資料翻拍完成。

陳培瑜指出，當天她也有去參加會議，知道有幾張資料，可以篤定地說，42秒絕對足夠拍完所有資料。陳培瑜質疑黃國昌：「我就問，黃國昌有沒有翻拍機密資料？有沒有外洩出去？請黃國昌出面向國人說明清楚！」

此外，陳培瑜也向立法院長韓國瑜及周萬來表達抗議，她向駐警隊申請調閱與複製監視器畫面。但周萬來卻只同意調閱，不同意複製。陳質疑：「我就問，攸關國家機密是否外洩，為什麼不能讓社會大眾釐清事實？」且依據「立法院維護院區安全數位錄影系統影像資料管理要點」，只要秘書長周萬來核可就可以複製，「為什麼韓國瑜與周萬來要包庇黃國昌」？

