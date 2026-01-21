鄭麗君選台北市長？ 黃暐瀚3點分析

行政院副院長鄭麗君。（資料照）

台美關稅談判拍板，由行政院副院長鄭麗君、政委楊珍妮領軍的談判團隊不負眾望，為台灣爭取關稅15%不疊加以及232條款最優惠待遇。外界開始有推舉鄭麗君參選台北市長的聲音。對此，資深媒體人黃暐瀚表示，根據鄭麗君先前受訪時的回覆，他推測鄭麗君很明顯無意參選，但鄭麗君代表民進黨選台北市長的機率，我個人判斷，直線上升。

黃暐瀚在臉書PO文表示，台美關稅談判告一段落，行政院副院長鄭麗君聲勢大漲，選台北市長的話題又起，包括民進黨立委吳思瑤、王世堅以及眾多市議員都稱鄭麗君是最佳人選。

黃暐瀚指出，昨天在記者會上，鄭麗君再度被問到這題，她的回答是：「這是考古題了，我已經回答超過十年，過去我的回答，都算數，我是一個做什麼說什麼，說什麼做什麼的人，謝謝」，這個回答被很多媒體解讀為「不選」，但他的解讀卻是「不想選」。

黃暐瀚分析，所謂過去的回答都算數，找出2018年台北市要派人對戰柯文哲時，鄭麗君的回答是這樣：「從未被徵詢過，沒有思考參選的問題」。結論：「1、鄭麗君無意參選，很明顯。2、黨內高層是否將會徵詢？甚至積極勸進？待觀察。3、鄭麗君代表民進黨選台北市長的機率，我個人判斷，直線上升。」

