簡舒培不起訴帶新人吳奕萱掃市場 提點參選要盡量小心

投入新北市新莊區議員選舉的民進黨新人吳奕萱（左），今找來台北市議員簡舒培（右）一同到四維市場掃街拜票。（記者黃政嘉攝）

投入新北市新莊區議員選舉的民進黨新人吳奕萱，今天找來在新莊長大的民進黨台北市議員簡舒培一同到四維市場掃街，簡舒培強調，吳奕萱不只是有選戰經驗的新人，更是問政、服務的即戰力；此外，她被控政治獻金專戶未核准前就收受政治獻金，台北地檢署調查認為無犯意不起訴，簡舒培今也以此經驗提點吳奕萱，希望參選要盡量小心。

簡舒培指出，吳奕萱已是議員即戰力，因為她有多年的幕僚經驗，讓她對議員的服務工作、市政研究非常熟悉，現在她要從幕僚轉戰議員，相信議員工作對她來講，一定是駕輕就熟，希望新莊鄉親能給奕萱1個機會，讓幕僚傳承1棒接1棒，棒棒是強棒。

請繼續往下閱讀...

而簡舒培因2022年申報政治獻金專戶，未於監察院許可前，收受支持者捐贈的政治獻金20萬元，台北地檢署調查後認為她無犯意，且無其他積極事證，以罪嫌不足處分不起訴。

簡舒培受訪表示，她用這經驗跟吳奕萱傳承分享，政治獻金法的適用，有很多的細節，在跟幕僚溝通的時候，真的必須仔細一點，相關法律有一點點的疏忽，就可能違反相關法律，「希望大家參與選舉能以我為鑑，要盡量小心，一定要拿到政治獻金專戶的許可之後，才能收受政治獻金」。

吳奕萱指出，她做政治工作10年了，擔任幕僚時，簡舒培一直是她非常喜歡 、敬仰的女性政治人物代表，現在自己出來參選，希望能跟簡舒培多多請益，簡舒培陪她跟鄉親拜票，是她的榮幸，相信可讓鄉親感受到幕僚轉戰民代有這麼優秀的榜樣，自己也一定可以為新莊人服務。

台北市議員簡舒培向鄉親推薦從事政治工作已10年的吳奕萱。（記者黃政嘉攝）

吳奕萱、簡舒培今到新莊四維市場掃街拜票、發送口罩。（記者黃政嘉攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法