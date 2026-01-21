謝龍介昔喊災民苦卻擋總預算 民進黨批：不給台南人保命錢

代表國民黨參選2026台南市長的立委謝龍介。（資料照）

藍白立委昨於立法院程序委員會再度將議事日程草案提報院會處理，導致今年度中央政府總預算案至今仍無法被排入議程。民進黨今（21日）提醒，170億元救災準備金將無法動支，削弱台灣社會面對災害的應變能力，並點名代表國民黨參選台南市長的立委謝龍介，去年丹娜絲風災時才發文稱「災民苦不堪言」，如今卻不給台南人保命錢。

「請問謝龍介，為什麼要為難台南人？」，民進黨今在臉書撰文指出，在國民黨和民眾黨惡意杯葛下，今年度中央政府總預算已經被阻擋長達145天，始終沒辦法交付審查。總預算無法審查、更無法通過，除了影響民生、建設，還會削弱台灣社會面對災害的應變能力。

民進黨說，行政院依據「預算法」和「災害防救法」編列，如果台灣社會不巧遇到風災、水災、震災等重大災害侵襲時，中央政府臨時可以用來救災救命、照顧民眾的保命錢。阻擋總預算就是卡關災害準備金，造成行政院依法編列的「第一、第二預備金及災害準備金」，合計多達170億元，完全無法動支。

民進黨批評，令人氣憤的是，包括謝龍介在內，藍白立委並沒有搞清楚，自己卡關的預算到底是什麼，只是為反而反，連給予政府及人民面對天災時的應變能力都不願意。

此外，民進黨特別提及，去年夏天，丹娜絲颱風罕見的從嘉南沿海登陸，謝龍介2025年7月28日曾在其社群平台貼文說，「台南才剛被颱風丹娜絲重創，屋頂飛了、水電斷了，災民還在清理家園…苦不堪言！」

民進黨並質疑，相隔才半年，謝龍介就忘了災民的苦與痛了嗎？阻擋災害準備金，不就是放任台南人曝露在風險之中嗎？正告謝龍介和國民黨：人民的生命和財產安全，不該是政治操作的籌碼。別再當薪水小偷了，請好好上班，儘速讓總預算付委審查。

