川普欲取格陵蘭目的 葉耀元提3點分析

美國聖湯瑪斯大學國際研究講座教授葉耀元。（資料照）

美國總統川普矢言取得丹麥自治領地格陵蘭的控制權，美、歐為此陷入分歧。對此，美國聖湯瑪斯大學國際研究講座教授葉耀元分析川普到底在想什麼，拿下格陵蘭會讓美國跟中國的競爭取得很多優勢，但說老實話，歐洲本來也沒什麼道理要把格陵蘭送給美國。簡單來說，這種公說公有理（美國國家利益考量），婆說婆有理（丹麥的領土為什麼沒事要送給美國）的情況之下，除非美國拿出「丹麥以及歐洲不可拒絕的條件」，否則這個交易是不會發生的。

葉耀元在臉書PO文表示， 川普想要格陵蘭有兩個原因。其一，格陵蘭富含礦物，尤其是稀土礦產。而且格陵蘭的居民很少，大量開採不會導致民眾感受到稀土開採所產生的污染，這樣可以在未來5年內提供美國工業生產鏈脫離中國稀土的鑰匙。其二，格陵蘭讓美國在戰略上可以迅速地透過北極圈到達北半球的戰略目標。不過因為美國有眾多的核子潛艇，所以我想理由一的重要性大於理由二。

葉耀元指出，川普認為歐洲不可能在戰略上脫離美國北約的安全保護，也不可能在經濟上放棄美國市場，所以他們就算是再怎麼繼續罵再怎麼表示反對的態度，但最後可能會某種程度上跟川普妥協。不過我覺得歐洲可以跟美國拖很久，尤其是至少拖過今年年底的美國期中選舉，屆時如果共和黨選的很差（有可能，因為美國國內多數民眾其實不大懂為什麼要拿下格陵蘭），則這個議題可能會轉彎。

葉耀元續指，拿下格陵蘭會讓美國跟中國的競爭取得很多優勢，但說老實話，歐洲本來也沒什麼道理要把格陵蘭送給美國。簡單來說，這種公說公有理（美國國家利益考量），婆說婆有理（丹麥的領土為什麼沒事要送給美國）的情況之下，除非美國拿出「丹麥以及歐洲不可拒絕的條件」，否則這個交易是不會發生的。而對於歐洲來說，唯一會讓他們對美國改觀的，大概就是烏俄戰爭的終結了。

葉耀元直言，所以接下來美國應該會有很多烏俄戰爭的動作，用烏克蘭的和平來換格陵蘭。但這件事情說得簡單做的困難，所以就繼續觀察囉。

