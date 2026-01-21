攜出國防密件惹議 張育萌：黃國昌是第2個馬文君嗎？

國民黨立委馬文君（左）民眾黨主席黃國昌（右）。（資料照）

立院外交及國防委員會19日召開秘密會議，邀國防部長報告1.25兆國防特別預算內容，但民眾黨立委黃國昌離開會議室時竟攜出機密資料，黃國昌事後稱離開時手上1堆資料，不小心也夾著國防部提供的書面資料，就馬上走回會議室繳回。對此，台灣青年世代共好協會理事長張育萌表示，黃國昌是第2個馬文君嗎？立法院要修《議事規則》，直接處罰攜帶機密文件的行為，他絕對舉雙手雙腳贊成，只是實在有夠可悲，當到國會議員，還要用管小學生的方式來管。

張育萌在臉書PO文表示，黃國昌臉皮厚到爆炸，昨天晚上直播，竟然開始怪議事人員，說機密會議的時候，會務人員就應該「把資料收回去」，這不是廢話嗎。意思是說，你把資料外帶，議事人員怎麼沒有去搶嗎？王定宇昨天在宣布注意事項，黃國昌堅持要往門外走，王定宇只好跟黃國昌說，「那你邊走邊聽哦」。結果黃國昌就是沒在聽，把寫滿「美國都還沒公開的軍購資料」的機密文件偷帶出會議室，黃國昌就算在趕場，手機都會記得拿，會偏偏忘記交機密文件？

請繼續往下閱讀...

張育萌指出，每1次規則變得更嚴格，都是因為有人在鑽漏洞，上1個搞得這麼難看的，叫馬文君，2019年3月，立法院開秘密會議，要監督潛艦國造的進度。結果，馬文君不簽保密切結書，還在開會時用行動分機講電話，國防部參事說，當下就趕快請海軍同仁，「去跟委員報告，是不是能不要使用手機，因為我們報告的資料屬於機敏報告。」

張育萌續指，給你方便當隨便，那就不好意思，只能把規定訂得更嚴格，3年前開始，外交國防委員會收緊秘密會議規定，會場嚴禁帶手機和錄影設備。而且，任何可以通訊的電子器材，都要放在場外的「養機場」，電子手錶或手環也通通不行，進場的立委和官員，都要接受電子探測檢查，並簽保密切結書。

張育萌補充，只要秘密會議開始清場，連立委助理都不能留在會場內，秘密會議每份報告都有浮水印編號，只要委員離開會議室之前，就要把機密報告交回去，用這樣層層的制度關卡防弊，就是為了避免黃國昌這種有夠投機的講法，自己把機密資料「打包外帶」，簡化成是「議事人員不夠認真，沒收到」。

張育萌直言，立法院要修《議事規則》，直接處罰攜帶機密文件的行為，我絕對舉雙手雙腳贊成，只是實在有夠可悲，當到國會議員，還要用管小學生的方式來管。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法