洩漏廉政署人員個資惹議 陳佩琪喊：該被抓去北檢、羈押我都尊重

陳佩琪表示已將個資刪除，但她一句「該被抓去北檢問，該被羈押幾個月，我都尊重」，再度引發網友怒火。（資料照）

民眾黨前主席柯文哲妻子陳佩琪昨日（20日）在臉書發文批評京華城案時，附上2024年的搜索票照片，卻露出廉政署承辦人簽收的筆跡及手機號碼，引起廉政署內部不滿。事後陳佩琪在貼文底下留言表示已將個資刪除，並說：「該被抓去北檢問，該被羈押幾個月，我都尊重。」

陳佩琪在留言處表示：「我把搜索票上面的承辦人名字和手機號碼刪除了，至於市話轉分機應是公務機，手機無法確定是否公務機，我們醫生有人會把手機PO在個人簡介上， 有人則不會。」陳佩琪強調：「我不小心把承辦人員名字露出來，該負什麼法律責任， 該被抓去北檢問，該被羈押幾個月，我都尊重。」

請繼續往下閱讀...

不過陳佩琪此言再度引發網不滿，紛紛留言批評陳沒有法治觀念：「我不覺得到時洩漏個資被偵辦您會尊重司法，畢竟最愛喊司法迫害的不就是您陳佩琪與柯文哲嗎？」、「誠懇的跟當事人道歉很難嗎？好好的尊重別人很難嗎？」、「PUA高手」、「不管妳有無法律責任，都請妳道歉！並且是誠懇道歉！妳將人名PO出，就是引導人肉搜網暴，非常惡意也很噁心！」、「好膩喔，妳有沒有發現，賣慘越來越沒用？」、「妳唯一尊重的就只有柯傅堯，只有他從頭到尾沒被妳罵過。至於司法，不要說尊重，光要妳做到最基本的遵守都很難。」

陳佩琪在臉書回應。（圖擷取自陳佩琪臉書）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法