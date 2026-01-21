中天記者涉共諜 北檢聲請搜索被駁回 吳靜怡：北院成國安破口？

中天記者林宸佑（見圖）捲入共諜案，媒體報導指台北地檢署在更之前曾聲請搜索票卻遭台北地方法院駁回。（資料照）

中天記者林宸佑（綽號馬德）捲入共諜案，媒體報導指台北地檢署在更之前曾聲請搜索票卻遭台北地方法院駁回，媒體人吳靜怡指出，去年黃國昌被控養狗仔隊跟拍政敵，後續又被指控收錢在立院幫忙質詢，台北檢調三度向台北地院聲請搜索票均被駁回，檢調事後並未放棄，又兩度向北院請票依然遭駁回，讓外界質疑，為什麼不讓北檢搜？台北地院會不會成國安破口？

吳靜怡在臉書發文指出，據媒體報導，桃園市調處掌握軍人收賄洩密情資，循線查出關鍵金流指向林宸佑，不明資金先流入其虛擬資產帳戶，再轉出給涉案軍人，洩密與洗錢跡證明確。然而，北檢在金流脈絡、洩密事證俱全的情況下，卻連續兩度遭北院以「管轄權」為由駁回搜索聲請，北檢雖兩度因管轄問題聲搜受挫，調查並未停手，改由橋頭地檢署接手後成功說服法院，檢調兵分多路搜索約談，認定林宸佑等6人涉犯重罪、有串證滅證之虞，最終在完整金流與洩密證據下，法院僅用半小時即裁定羈押禁見，整起共諜案關鍵輪廓正式浮現。

吳靜怡表示，回顧去年民眾黨主席黃國昌被控養狗仔隊跟拍政敵，後續又被指控收錢在立院幫忙質詢，台北地檢署指揮調查局追查是否涉犯《國家安全法》、《貪污治罪條例》等重罪。根據媒體報導，台北檢調偵辦狗仔案為了保全證據，三度向台北地院聲請搜索票均被駁回，檢調事後並未放棄，又兩度向北院請票依然遭駁回，重要證物若因此滅失，偵辦恐受阻。

吳靜怡提到，陳佩琪在自己社群貼出未經過遮蔽的「刑事聲請搜索票書」，上面有檢察官、法官的核章、廉政署承辦人簽收的簽名還有手機號碼，重點是，這份資料只會存在卷宗內，並非搜索票，請問陳佩琪哪來的通天本領取得？難道是柯文哲的律師把卷宗內的資料拿給陳佩琪？這樣不違法嗎？誰允許中華民國的哪個公民可以這樣揭露公審司法人員的！即使是柯文哲的夫人都不應該這麼做吧！

吳靜怡質疑，「從主持人陳凝觀到司法線記者林俊宏都在問北院『為什麼不讓北檢搜？』」、「從網友到媒體人質疑，台北地院會不會成國安破口？」

