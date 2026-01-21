鄭麗君在台灣也同步美國時差 張育萌：台灣經貿談判團隊身經百戰

張育萌解析此次談判成果，並強調：「台灣的經貿談判團隊雖然『小小的』，卻真的『身經百戰』。」圖為政務委員楊珍妮（左）、行政院副院長鄭麗君（右）。（資料照）

台美對等關稅談判結果，對等關稅15%且不疊加，且232條款部分享有最惠國待遇，行政院昨（20日）召開「台美關稅談判說明記者會」說明。台灣青年世代共好協會理事長張育萌解析此次談判成果，並強調：「台灣的經貿談判團隊雖然『小小的』，卻真的『身經百戰』。」

張育萌今（21日）凌晨在臉書發文指出，去年年中，就算台灣降到已經20%的暫時性關稅，但是從工具機到水五金，業者照三餐抱怨，關稅把大家都逼得「壓力山大」。鄭麗君談到的「15%」不疊加，對產業來說意義重大，工具機原本4%關稅疊加上去，總共是24%，台灣主要對手是德國、日本和韓國的15%，台灣硬生生就多了9%；汽車零組件在關稅談成以前，是屬於232條款範圍，必須加徵課稅高達23%，現在通通降到15%；自行車的最大對手是中國和越南，關稅從25.6% 降到15%；原先台灣和越南的手工具關稅都是 23.3%，現在台灣降到15%。

張育萌指出，台灣的經貿談判團隊雖然「小小的」，卻真的「身經百戰」，鄭麗君和政務委員楊珍妮帶著台灣「小小的談判團隊」，一到美國，看到的是其他國家的談判團隊，租下飯店的一整層樓，談判要面對的美國貿易代表署。張育萌表示，鄭麗君誠實地說，貿易代表署完全是一個部會的規模，他們有兩大棟的建築，而且分成工業組、農業組或海關組，零零總總不同組別。我方談判團隊必須面對美國貿易代表署各組輪番上陣，進行非常細節的談判。

張育萌提到，鄭麗君就算是在台灣，也幾乎過著美國時差，白天處理行政院的政務，晚上要立刻跟美國談判。某次鄭麗君在經貿談判辦公室待到凌晨兩三點，因為美方在台灣時間凌晨5點半要線上談判，後續在凌晨3點時打來說要談判延後一小時，鄭麗君也沒時間睡回去，經貿辦的夥伴們也還是提早準備。

張育萌提及，政委楊珍妮回憶，上週簽署完台美的「投資 MOU」，她的朋友寫信給她，很開心說「你回來可以休息了，我們可以聚餐了」，但她還是回覆說，「這輛火車開出tunnel，我看到了曙光，但還沒到站，還有對等貿易協定還沒簽。」楊珍妮在記者會最後還是哽咽地說：「我真的太愛哭了。」

最後，張育萌也分享，行政院長卓榮泰在記者會中爆料說，有幾次和鄭麗君講話時，都能感受到她因為壓力大，聲音有些微顫抖，鄭麗君當下並沒有回應這個「小爆料」，但面對記者詢問「要不要選舉」時，鄭麗君則是泰然自若地說：「這個是考古題了，過去我的回答都算數，我是一個做什麼說什麼、說什麼做什麼的人。」

