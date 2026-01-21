黃國昌稱「不小心夾帶」 詹凌瑀質疑：手上資料薄到快透光、當大家瞎子

立院外交及國防委員會19日召開秘密會議，當天爆出黃國昌將機密資料帶離會議室，後續黃國昌稱離開會議室走到樓梯口，發現手上一堆資料，不小心也夾著國防部提供的書面資料，就馬上走回外交及國防委員會的會議室繳回。（資料照）

立院外交及國防委員會19日召開秘密會議，邀國防部長報告1.25兆國防特別預算內容，但民眾黨立委黃國昌離開會議室時竟攜出機密資料，黃國昌事後稱離開時手上一堆資料，不小心也夾著國防部提供的書面資料，就馬上走回會議室繳回。媒體人詹凌瑀則轉貼媒體拍下黃國昌持機密文件離開的畫面，並質疑黃國昌手裡那疊資料薄到快透光，還能硬扯是「不小心夾帶」，「根本是把大家當瞎子吧！」

立院外交及國防委員會19日召開秘密會議，當天爆出黃國昌將機密資料帶離會議室，後續黃國昌稱當天準備了一堆資料，結果只能問5分鐘，反批這場會議顯然就是過水，並嗆民進黨立委抹黑，聲稱他離開會議室走到樓梯口，發現手上一堆資料，不小心也夾著國防部提供的書面資料，就馬上走回外交及國防委員會的會議室繳回，前後時間不到30秒。

請繼續往下閱讀...

詹凌瑀在臉書轉貼媒體拍下黃國昌持機密文件離開會議室的畫面，她質疑「黃國昌手裡那疊資料薄到快透光，還能硬扯是『不小心夾帶』機密文件？這麼少的東西拿在手上，多一張少一張會沒感覺？根本是把大家當瞎子吧！ 」

詹凌瑀也諷刺，畫面會說話，這哪裡是誤拿，根本就是光明正大「特地」帶走的啊！還想裝無辜，這演技真的太拙劣了啦。她也在文末酸「還說是影帝呢！」

在發文底下網友也紛紛批評「這種臉就是那種正在做壞事而緊張的臉」、「故意趁人多偷拿出去，以為其他委員在開會不會發現，小偷一個」、「看他左手是空的，根本不是夾帶出去的，一臉心虛要快逃的樣子」、「被抓到都是說不小心或忘記付錢之類的」、「看不出來有很多資料的樣子」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法