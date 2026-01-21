中天主播共諜案爆海馬士數據外洩 周軒：先進火箭恐成昂貴煙火

中天記者林宸佑。（資料照，記者劉信德攝）

檢調近日偵辦中天新聞主播林宸佑共諜案，查出有現役士官兵涉嫌將去年七月甫成軍的美製「海馬士」多管火箭系統操作手冊、參數等機密外洩。林宸佑17日被高雄橋頭地院依涉犯國安法、貪污治罪條例等罪聲押禁見獲准。專家分析，若「作戰參數」與「系統極限數據」遭掌握，解放軍就能反推「死角」、進行戰術規避。政治工作者周軒發文直言，可能讓台灣花大錢買到的先進火箭系統，變成昂貴的煙火，美國也不知道會作何感想？

周軒在臉書發文指出，現在看起來，中天記者林宸佑利誘國軍洩密給中國一事，不是只有嚴重而已，是有可能發展成動搖台美同盟的導火線。

周軒說明，由於此次涉案官兵包含新成軍的飛彈部隊，針對又是剛跟美軍購買的火箭系統，海馬士多管火箭系統。前空軍飛彈預警中心指管長、台灣智庫諮詢委員周宇平在接受媒體訪問時分析，最令人擔憂的是「作戰參數」與「系統極限數據」遭洩漏。一旦解放軍掌握這些數據，就能反推我軍火力的「死角」，進而進行戰術規避。

周軒直言，換句話說，這一起案件，也可能讓台灣花大錢買到的先進火箭系統，變成昂貴的煙火。更令人擔心的是，如果參數真的外洩給中國，美國不知道作何感想？

