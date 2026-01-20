賴總統不列席立院全院委員會 國民黨回應了

賴總統函覆立法院長韓國瑜，將不予列席全院委員會，國民黨今晚痛批。（國民黨提供）

針對立法院發動總統彈劾案並邀請賴清德總統明天向全院委員會說明，賴清德今日以憲政體制為由，函覆立法院長韓國瑜將不予列席，國民黨今晚痛批賴總統把憲法當成「自助餐」，平常喊台獨，出事時抱憲法，不敢直球對決，成了躲在總統府的「縮頭烏龜」。

國民黨指出，自詡「務實台獨工作者」的賴清德，竟然搬出「中華民國憲法」當擋箭牌，拒絕出席說明，過去稱中華民國憲法是「災難」，是束縛台灣的枷鎖，但在面臨國會監督、面臨彈劾調查的關鍵時刻，那一本被賴清德棄如敝屣的憲法，突然變成了他的「保命符」？原來在賴清德眼裡，憲法不是國家的根本，而是他的「自助餐」，有利的就夾起來吃，不利的就當作沒看到！

國民黨並批評賴清德是躲在總統府的「縮頭烏龜」，面對代表全體國民聲音的最高民意機關，執政以來荒腔走板、面對違法亂紀的指控，賴清德不敢直球對決，只敢躲在總統府裡玩弄文字遊戲，用行政權對抗立法權，這不是捍衛憲政體制，而是「傲慢」，更是「心虛」。

國民黨聲明強調，權責不容切割，賴清德不能只享受總統權力，卻拒絕接受監督； 民意不可踐踏，拒絕列席立法院，就是拒絕面對2300萬人民的民意；彈劾勢在必行，面對一個既違憲又無視監督的總統，彈劾是守護民主法治的最後防線！

