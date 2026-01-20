外交部數發部召開雙部長會議 協力深化台美AI供應鏈合作

外交部長林佳龍與數位發展部長林宜敬20日在外交部召開雙部長會議。（外交部提供）

外交部長林佳龍與數位發展部長林宜敬今（20）日在外交部召開雙部長會議。外交部指出，兩部在本次會議中達成多項共識，包含協力深化台美AI供應鏈合作、友盟國家AI基礎建設投資案，以及合作在數位領域深化參與國際組織或機制，並將協調研議精進提升政府密等公文的電子化工作，增進資訊安全與行政效率。

林佳龍表示，當前AI科技發展日新月異，並已重新詮釋國際社會對於「國力」的定義，在AI時代，台灣具備足夠潛力，以數位大國之姿，躍升為地緣政治重要國家。為了將台灣半導體產業優勢轉化為外交工作資產，外交部正推動與邦交國及友盟國家進行多項AI資訊科技合作案，擴充榮邦計畫內涵。

林佳龍也指出，為落實總合外交工作，上任以來已先後與文化、教育、環境、經濟、勞動等多個部會召開雙部長會議，而今日與數發部的會議有助未來兩部攜手合作，讓台灣進一步發揚「數位日不落國」實力，透過合作與投資在外交場域進行固邦、榮邦，甚至拓邦，朝向總統賴清德「經濟日不落國」的目標邁進。

數發部長林宜敬表示，數發部是推動台灣數位轉型的引擎，不僅追求國內數位應用的提升，更重視產業的國際競爭力，數發部期待透過與外交部的合作，將台灣的數位影響力延伸至全球，打造安全且可信賴的 AI 供應鏈，並透過台美經濟繁榮夥伴對話（EPPD）等場域，持續在AI人才培育、共建繁體中文語料庫（corpus）供大型語言模型（LLM）應用及供應鏈資安等議題推動相關合作。

為確保民主國家AI供應鏈的永續安全，數發部次長侯宜秀去年12月受邀赴美，參加由美國國務院經濟事務次卿海爾伯格（Jacob Helberg）與日本、以色列、澳大利亞及新加坡等國召開的矽盛世峰會（Pax Silica Summit），未來台灣將持續與美國在AI政策上進行合作與深化，以建立更完整、更安全的AI民主供應鏈。

外交部表示，未來外交部將與數發部密切合作，配合資訊科技的軟硬體發展成果，向國際民主友盟提供AI建設及運用解決方案，進一步深化台灣的國際參與並提升台灣的全球價值。

