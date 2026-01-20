為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    總預算審查延宕145天! 政院轟：國防量能遭雙重封鎖

    2026/01/20 20:55 記者陳鈺馥／台北報導
    行政院發言人李慧芝。（資料照）

    國共論壇下週即將登場，藍白立委今日第8度在立法院程序委員會封殺今年度中央政府總預算，並再度阻擋1.25兆元的「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例草案」與政院版「財政收支劃分法」等案，排入委員會審查。

    行政院發言人李慧芝質疑，境外敵對勢力持續侵擾的此時此刻，強化國家防衛韌性刻不容緩。然而，今年度國防部預算已有752億元因為總預算未審而無法執行，而立法院又再次阻擋國防特別預算，等於是對於國家國防量能的雙重封殺。

    李慧芝指出，今天是立法院不審今年度總預算的第145天，也是立法院本會期結束前的倒數第9個工作天；緊接而來的是即將編列的明年度中央政府總預算，依據預算法的規定，再過7個月就要提出明年度中央政府總預算，然而立法院不顧新版財劃法的水平分配不公平、垂直分配不合理問題，迄今不審院版「財劃法」。

    李慧芝說，行政院再次呼籲立法院回歸憲政常軌，按照憲政權責做好本分內該做的事，儘速審查攸關國人福祉的中央政府總預算、院版財劃法以及能夠加強國防實力的國防特別預算，不要再不理性地刻意延宕拖延。

