林宸佑涉共諜案被批「政治迫害」 許淑華：犯國安法就必須嚴懲

中天記者林宸佑。（資料照，記者劉信德攝）

中天新聞台記者兼主播林宸佑，被高雄橋頭地院依涉犯國安法、貪污治罪條例等罪聲押禁見獲准。對此，民進黨台北市議員許淑華表示，「無論任何黨派，只要涉嫌觸犯國安法，就必須一視同仁嚴懲，才能守護中華民國的國家安全！」

許淑華在臉書發文表示，對於中天主播林宸佑涉嫌共諜案，她要拜託大家，小心那些急著大喊「綠色恐怖、政治迫害」的人。目前國防部已經證實，國安局依國安聯防機制，統合國防部與調查局共同調查，循線查獲案件事證，並由橋頭地檢署指揮偵辦，全案已經進入司法階段。

請繼續往下閱讀...

許淑華指出，根據媒體報導包括高達9名現、退役軍人，涉嫌透過拍攝對中共表忠的短片、提供軍事裝備的整修、訓練情報，來換取金錢報酬。而林宸佑就涉入這串人際網絡中，他們甚至有打算探聽最新的飛彈參數，案情的內容非常嚴重。「我希望大家可以分辨清楚，這位記者被羈押禁見，絕對不是迫害言論自由」。

她說，事實上，林宸佑身為記者的工作風格非常偏激，曾多次在採訪中與受訪者爆發言語甚至肢體衝突。在節目上也是天天發表政治批評。但在本案爆發之前，無論他的政治見解有多麼令人無法認同，他都不會因此而被國安調查、被審判。林宸佑現在羈押禁見，是因為檢調單位掌握證據，認為他有高度嫌疑是「共諜」，需要接受調查。這跟他的政治立場、言論自由、政治迫害一點關係都沒有。

許淑華強調，林宸佑被司法調查，是因為他涉嫌犯下最嚴重、對台灣社會傷害最大的國安法律。也呼籲大家，「不要聽信事到如今還在混淆視聽，散佈諸如『記者是能掌握什麼機密』、『綠色恐怖、政治迫害』等說法的人。因為說這些話的人，很有可能也是中共的協力者」。

民進黨台北市議員許淑華。（資料照）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法