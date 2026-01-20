390多億蓋馬祖大橋、僅幾百人使用 張景森：「超越」史詩級荒謬

前行政院政委張景森。（資料照）

連結南北竿的馬祖大橋已被地方倡議多年，工程困難度遠超過2022年通車的金門大橋。對此，前行政院政委張景森今表示，馬祖大橋經費從44億暴增到390多億，一天可能就只是幾百個人使用，已經不是「史詩級的荒謬」可以形容了，並爆出背後的荒謬現實。

張景森在臉書發文表示，馬祖選舉的時候，政治人物熱衷推動馬祖大橋，但是李問和當地的年輕人都不以為然。他們認為馬祖應該做的事情很多，南竿8千人，北竿3千人，改善目前的船運比較重要。他們反對蓋南北竿大橋，但這種立場很難討好民眾。「因為大建設是迷幻藥，政客和民眾寧可沉迷在不太實用的建設中，卻不願意面對務實改善生活的政見」。

請繼續往下閱讀...

他大酸，「這個馬祖大橋真是夢幻，經費可以從44億暴增到390多億。一天可能就只是幾百個人使用，這已經不是『史詩級的荒謬』可以形容了！」

張景森說，2017年，他陪賴清德院長及當時的卓榮泰秘書長一同前往馬祖，實地考察南北竿大橋的規劃現場。當時，他們站在海風呼嘯的岸邊，看著南北竿大橋的構想。「那一刻，小弟心裡清楚，這不過是個狂想。但是當場誰也不好意思跟縣長及立委潑冷水！」

張景森指出，當時預估的經費是110億。他跟縣長與立委建議說，兩個島距離很近，拉個跨海纜車比較簡單，花不到10億經費，對馬祖的觀光也比較有幫助。馬祖大橋就算能建，將來的維護經費很大，縣政府也養不起。不過地方已經鼓吹蓋大橋鼓吹10年了，對其他的方案根本聽不進去。

「果然如小弟所料，2010年規劃時，建設經費僅約44億，一個看起來勉強算是合理可行的離島交通工程，跟之前蓋一個北竿機場的經費差不多。如果建個橋樑可以廢掉一個機場，兩個島的兩套公共設施可以簡化成一套公共設施，那麼算是具有經濟效益」。然而，隨著設計細節增加、環評要求加嚴、開始了解施工難度之後，每一次更新都讓成本不斷暴增。2016年可行性評估推升到80億，2017年設計更細後又升至110億。

張景森怒批，最令人咋舌的是，到了2022–2025年，經費估算已衝破390億，快10倍了，時間也不過就是15年，根本不是工程材料人工及通貨膨脹的因素。主要還是最初遠遠低估了這座跨海大橋的真實成本。

「這一切增幅背後，折射出公共工程規劃中的荒謬現實：地方爭取建設的時候，刻意壓低估算成本，誇大效益，先爭取到決策支持，等到政府有了支持的態勢，地方和中央的政治人物就不斷去宣揚為自己的政績。後來發現經費不斷膨脹到如此誇張，已經不具經濟效益，政治上已經騎虎難下！撕破自己開出的支票很難，尤其是不必自己買單的支票」。

他感嘆，這是我們大型公共建設的通病，選舉支票漫天飛舞，缺乏嚴格控制與透明規劃，也沒有合理的審議和退場機制。最終呈現的，就是被政治跟選舉推動的失速列車。「我不知道現在交通部是不是決定要繼續蓋馬祖大橋。真希望大家都誠實面對，多想一想做什麼事情對馬祖民眾有好處，不要再炒作這座橋了！」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法