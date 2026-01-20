為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    國民黨涉造假連署被起訴 民進黨酸：鄭麗文除了「中國」什麼都看不見

    2026/01/20 20:37 記者陳昀／台北報導
    民進黨今天質疑，國民黨主席鄭麗文上任至今，對造假連署完全沒有說明、道歉、檢討，難道除了去中國參加「鄭習會」，她什麼也看不見？（民進黨提供）

    國民黨涉嫌造假連署罷免民進黨山地原住民立委伍麗華，屏東地檢署已起訴國民黨組發會前主委許宇甄等9人，屏東地方法院昨傳訊國民黨立委盧縣一、罷免案領銜人張芳碩，兩人皆不認罪、全推給中央黨部；民進黨今天質疑，國民黨主席鄭麗文上任之今，完全沒有說明、道歉、檢討，難道眼裡除了去中國參加「鄭習會」，其他什麼也看不見？

    民進黨指出，盧縣一、張芳碩不但不認罪，還口徑一致，反咬一切都是國民黨中央交辦，盧僅坦承配合國民黨中央黨部指示提供領銜人，帶張芳碩到組發會；張則辯稱，只是掛名擔任領銜人，名冊都是黨部打包好的，不知道內容有偽造、都是聽從指示。

    民進黨表示，依照盧縣一、張芳碩的說法，抄名冊、偽造文書的，就是國民黨中央黨部，然而國民黨主席鄭麗文從上任到現在，面對自己帶領的黨部涉入犯罪行為，被起訴、甚至即將被宣判，卻完全沒有說明、沒有道歉、當然也沒有檢討。對於奉命行事而面臨刑責的基層黨工、幹部，更是一句關心都沒有。

    民進黨質問鄭麗文：「你的眼裡，是不是只有去中國參加『鄭習會』，其他什麼也看不見？」鄭麗文眼裡只有中國？看不見國民黨犯罪事實？

