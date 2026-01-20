培育選戰新血！王義川啟動「桃園正青選戰贏」營隊。（王義川服務處提供）

面對今年底即將到來的九合一大選，民進黨不分區立法委員王義川有感於各公職辦公室及參選人普遍面臨基層幕僚與選戰人才短缺的挑戰，昨、今日一連兩天在中壢區服務處舉辦「桃園正青選戰贏」營隊，期盼透過系統化課程，吸引優秀青年新血投入公共事務，同時強化基層幕僚圈的橫向聯繫，逐步培養具備實戰能力的選戰專業人才。

此次營隊學員組成多元，包含現任議員助理，以及透過公開招募甄選的桃園各大專院校學生，共計20人。為確保課程兼具深度與實務性，營隊邀請跨領域講師陣容授課，包括民進黨中央黨部副秘書長何博文、台灣智庫執行長莊競程、新北市議員卓冠廷、桃園市議員余信憲、彭俊豪，以及網紅四叉貓、桃園市議員擬參選人張贊聞等人。

請繼續往下閱讀...

課程內容涵蓋政治幕僚的角色定位與專業素養、選戰資料蒐集與攻防策略、社群操作、政黨基層組織經營，以及新聞稿與議題包裝實務，透過密集訓練與成果發表，全面提升學員的選戰即戰力。

王義川指出，今年九合一大選選戰的核心不應只停留在口號競逐或行程動員，而是必須回到城市發展與政策方向的實質辯論。桃園正處於快速轉型的關鍵時刻，無論是產業升級、人口結構變化、交通建設或公共治理，都需要清楚的問題意識與具體解方，這正是政治工作者與幕僚團隊必須共同面對的課題。

王義川以自身近期受邀演講時提出的「國門雙都心─桃園經濟學」為例說明，桃園不只是台北的衛星城市，更是承擔國家門戶功能的重要節點，應從航空城、產業聚落、交通樞紐與生活機能等面向，重新思考城市定位與發展策略。他直言，過去選舉過度著重跑紅白帖、拚曝光，反而讓政策討論被邊緣化，長期下來不利於城市治理，也讓政治失去專業價值。

王義川強調，透過舉辦選戰營隊與系統性培訓，同步提出具體政策論述，希望讓政治工作回到「專業與公共討論」的本質。他期許參與營隊的青年學員在兩天密集實務訓練中，不僅能掌握選戰操作技巧，更能培養對桃園城市願景的整體思考能力，未來無論身處幕僚、政策或選戰第一線，都能為桃園政治環境注入更多專業與活力。

培育選戰新血！王義川啟動「桃園正青選戰贏」營隊。（王義川服務處提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法