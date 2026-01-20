府院啟動產業座談 盼談判紅利驅動百工百業轉型升級

總統賴清德今接見「台灣工具機暨零組件工業同業公會」。（總統府提供）

台美對等關稅談判達成共識，總統賴清德今天啟動首場「產業傾聽之旅」，親上火線與工具機暨零組件業者座談；行政院23日接力啟動座談。府院希望攜手產業界把談判桌上的紅利，實質轉化為台灣百工百業轉型升級的驅動力。

台美關稅談判，雙方達成台灣對等關稅調降為15%，且不疊加原有的最惠國待遇（MFN）稅率、半導體及半導體衍生品等232關稅取得最優惠待遇，以及台灣企業自主投資2500億美元，加上政府以信用保證方式支持金融機構提供最高2500億美元的企業授信額度等共識。

行政院副院長鄭麗君所率領的談判團隊昨天一早返抵國門後，馬不停蹄，今天上午行政院長卓榮泰偕同鄭麗君、行政院秘書長張惇涵、政委楊珍妮等人召開記者會對外進一步說明。

政院說明後，總統啟動新一波「產業傾聽之旅」，以行動說明政府、民間站在同一陣線，以業者第一線心聲為根基，要擬定最佳經貿戰略藍圖。第一場產業座談下午在總統府舉行，賴總統邀請工具機與零組件產業業者入府座談。

台灣工具機暨零組件工業同業公會理事長陳紳騰致詞表示，這次台美對等關稅談判對產業幫助非常大，未來工業具產業可與台灣隱形冠軍的產業跨業交流合作，或投入跨領域產業應用例如國防、無人機、人造衛星等產業，並把AI導入產品發展與生態系的解決方案，提出高附加價值與差異化的解決方案，展現台灣工具機整體韌性及技術含量，提供最好的解決方案給美國的客戶。

工具機產業在製造業中被視為「工業之母」，是台灣經濟發展與製造實力的戰略支柱，更是半導體及航太產業的重要推手。

台美談判後的產經新局，賴總統親上火線與產業界對話，聚焦3大主軸，第一，檢視政府現有支持政策是否足夠，確保資源精準支援企業；第二，加速推動數位與淨零雙軸轉型，持續提升競爭力、確保維持領先地位；第三，立足「台灣模式」，協助產業在台美戰略夥伴關係深化下，開拓更寬廣的發展空間。

總統與產業首場座談之後，行政院也將於23日接力啟動產業座談。在台美談判新局後，府院接棒出擊，持續與產業對焦，務求在台美戰略夥伴關係升級的關鍵時刻，要將談判桌上的紅利，實質轉化為台灣百工百業轉型升級的驅動力。

