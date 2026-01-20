為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    原民會推領禁伐補償 不影響低收入戶資格

    2026/01/20 19:59 記者林曉雲／台北報導
    原民會昨赴立法院內政委員會業務報告，今晚針對政策發出澄清。圖為原民會主委曾智勇日前參加活動。（圖由原民會提供）

    原住民族委員會今（20）日晚間說明，有關族人關心禁伐補償收入影響低收入戶資格一事，原民會強調主張「禁伐補償不得納入家庭總收入」，並主動在去（2025）年12月邀集衛生福利部、法務部、財政部及農業部共同研商解套措施，目前正依據會議結論研議相關法制方案，保障族人權益。

    原民會表示，昨（19）日赴立法院內政委員會進行業務報告後，仍有部分議題在網路受到族人關切，為免因接收與事實不符之錯誤訊息而有誤解，原民會特發布聲明，請各界依據正確資訊關心原住民族事務。

    針對族人關切原住民身分可能喪失之議題，原民會表示，「原住民身分法」2024年修正後，為使戶籍登記作業能保障族人程序權益，即協同各地方政府合作辦理身分法講習，合計超過20場次；去（2025）年底已發布多則新聞稿、懶人包等正確資訊，明確說明族人身分不會自動喪失，化解族人疑慮外，更已協調戶政機關切實通知當事人，並須依法給予族人充分時間申辦。

    至於族人關注就業代金短收一案，原民會指出，依法有課徵代金之權責，但課徵流程需經多機關調查、當事人陳述意見等嚴謹法律程序，本就需較多時間，且依法追繳期限為5年，針對過去尚未完成課徵代金之案件，原民會已在今年補強作業人力，提高追繳效能。

