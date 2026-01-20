為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    台中北屯有12人要選議員 何欣純師弟挑戰盧秀燕本命區

    2026/01/20 19:27 記者黃旭磊／台中報導
    民進黨北屯區市議員參選人陳信秀（左2）勤走基層。（陳陣營提供）

    民進黨北屯區市議員參選人陳信秀（左2）勤走基層。（陳陣營提供）

    北屯區人口超過31萬7千人，是台中人口最多行政區，現有議員6席可望因人口增加增至7席，民進黨新潮流陳信秀今天（20日）在選區掛起看板，稱要「回收藍營的候選人」，目前綠營包括現任有3人表態參選，藍營包括現任有6人，加上民眾黨3人表態，至少有12人有意選議員，地方直呼「參選爆炸」。

    陳信秀今天開始在北屯街道，陸續掛上17面看板，由於台中市長盧秀燕歷任省議員、立委都在北區、北屯，此區被稱為「本命區」，現有議員藍4席、綠2席，藍大於綠，陳信秀說，「市長一連串換腔走板的施政，市民會準備好回收藍營的候選人。」

    北屯區藍綠白陣營，至少有12人表態選議員。綠營方面，民進黨台中市黨部主委許木桂說，北屯確定提名3席參選議員，有1席婦女保障名額，現任議員謝家宜，及曾朝榮兒子曾咨耀都會參選，另一席尚未確定，預計馬年農曆過年前，2月4至10日辦理登記，後續決定是否要初選。

    藍營方面6人，包括現任現任沈佑蓮、賴順仁爭取連任，曾任江啟臣助理的許育璿、前盧秀燕助理吳宗學都已掛出拜年看板，工策會前副總幹事顏建程及仁和里長張永漢也爭取出線。

    白營方面3人，民眾黨台中市黨部發言人吳皇昇，貼出與江啟臣拿「馬上幸褔」春聯，民眾黨前黨部副主委邱于珊、中央委員許瑞宏也都爭取出線，台中黨部主委陳清龍稱將提名1人參選。

    陳信秀今起在北屯掛出參選看板。（記者黃旭磊攝）

    陳信秀今起在北屯掛出參選看板。（記者黃旭磊攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播