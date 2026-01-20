藍白彈劾賴清德「打假球」！黃帝穎：轉移不敢倒閣的心虛

律師黃帝穎。（資料照）

藍白立委發起對總統賴清德的彈劾案，立法院16日發出咨文，邀請賴清德於1月21日、22日赴立法院全院委員會說明。對此，律師黃帝穎怒批，「國民黨假藉彈劾案要總統到立院問答，擺明目無法紀，公然再次踐踏憲法。」

黃帝穎在臉書發文表示，憲法法庭113年憲判字第9號判決，已針對國會擴權法案中「總統國情報告即問即答」判決違憲，同一法理，國民黨假藉彈劾案要總統到立院問答，擺明目無法紀，公然再次踐踏憲法，凸顯國民黨違憲後毫無悔意。

黃帝穎指出，美國的「總統制」，總統到國會發表國情咨文，發表後即離開議場，國會議員並無質詢權，朝野議員也都展現民主風度，充分尊重總統到國會的儀式。而法國「雙首長制」，總統到法國國會報告，國會議員不只沒有質詢權，更在議事規則明訂，國會議員不得以任何行動干擾總統的演講。「但國民黨假藉彈劾案，要總統到立委接受問答，不只不符合我國憲法，更超越美國、法國，簡直國際笑話」。

他說，藍白要提案彈劾總統，依據憲法增修條文規定，彈劾總統要國會2/3席次，但藍白僅過半，明顯未達彈劾門檻，而且彈劾案通過國會後還要送憲法法庭，經2/3大法官同意。藍白很清楚要彈劾總統在法律實務上不可能，這是明顯「打假球」，只為轉移不敢倒閣的心虛。

黃帝穎強調，藍白過半可輕易倒閣，卻捨近求遠去提無法過門檻的彈劾總統，擺明吃定藍白支持者不懂憲法，藍白自稱六成民意是自欺欺人。怒批，「藍白打假球虛耗台灣、浪費全民納稅血汗錢！」

