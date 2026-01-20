為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    賴清德不出席彈劾總統審查會 國民黨團：藐視立法院、踐踏憲法

    2026/01/20 18:42 記者劉宛琳／台北報導
    立院國民黨團總召傅崐萁今將在立院全院委員會說明彈劾總統的提案。（資料照）

    針對立法院明（21）日將啟動總統彈劾案審查，總統府回函表示賴清德總統將不出席，國民黨黨團對此表達最強烈的譴責與遺憾。國民黨團表示，賴清德的缺席，不僅是對全國最高民意機關的公然藐視，更是對中華民國憲政體制的踐踏。

    總統府函復立院指出，依憲法法庭判決意旨，立法院無直接向總統問責之權，亦不能課予憲法所無之義務。為符憲政體制，爰不予列席。特此函達。

    國民黨團指出，彈劾是憲法賦予國會監督總統的最莊嚴權力。賴清德身為總統，面對重大違法失職指控，本應坦然赴會向國人說明，如今卻只敢選擇躲在總統府的高牆後，拒絕接受檢驗，證明了其心虛與怯懦。國民黨團要問賴總統：若自認清白、坦蕩，何懼之有？賴清德「只享權力、不負責任」的態度，正是民進黨這群高官們權力傲慢的極致展現。

    國民黨團指出，賴清德的缺席等同於「默認」人民對他的質疑，企圖以「不出席」冷處理憲政危機，無法掩蓋其執政倒行逆施的真相。明日議場上的那張空椅子，將成為賴清德逃避責任、背棄人民的歷史鐵證。

    國民黨團強調，正義的審判不會停止。明日全體委員將堅守崗位，嚴格審查彈劾案，將賴政府的違法亂紀攤在陽光下。賴清德躲得了一時，躲不過歷史的審判。

