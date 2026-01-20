為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    政治

    勉慰偏遠營區官兵辛勞 顧立雄視導綠島、台東太平

    2026/01/20 18:24 記者方瑋立／台北報導
    國防部長顧立雄20日視導台東太平、綠島營區，圖為顧立雄為官兵頒贈加菜金。（國防部提供）

    國防部長顧立雄20日視導台東太平、綠島營區，圖為顧立雄為官兵頒贈加菜金。（國防部提供）

    為關心偏遠地區官兵辛勞，國防部長顧立雄今（20日）先後赴綠島營區、台東太平營區，了解單位戰備整備狀況，與任務執行情形，並提出工作指導，高度肯定兩個單位弟兄姐妹24小時堅守崗位、戮力戰訓的付出。

    國防部今晚發布新聞稿轉述，顧立雄一行首先抵達綠島營區，對空軍氣象聯隊綠島分隊地處偏遠、交通不便表達關心，「回家一趟不容易吧？」顧立雄與官兵親切互動、細心垂詢；並肯定單位持續優化執勤設備與生活設施，使大家在長時間執勤後，能得到適切的休息，也囑託官兵休假返家後，務必好好陪伴家人。

    隨後，顧立雄轉往台東太平營區，視導台東地區指揮部戰備部隊操演，並關心部隊編裝、建制武器及營區新建工程進度。顧立雄特別感謝官兵，不分晝夜投入戰備訓練，以及天然災害等救援工作，守護台東地區。雖然農曆春節將屆，輪值戰備部隊仍應堅守崗位，嚴密掌握敵情；幹部也應落實輪替休假規劃，讓所有官兵都能適時返鄉，與家人共享佳節時光。

    國防部長顧立雄20日先後視導綠島、台東太平營區。（國防部提供）

    國防部長顧立雄20日先後視導綠島、台東太平營區。（國防部提供）

